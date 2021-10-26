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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۵۱

در نشستی خبری؛

اردوغان شرط عادی سازی روابط با ارمنستان را اعلام کرد

اردوغان شرط عادی سازی روابط با ارمنستان را اعلام کرد

رئیس جمهور ترکیه مدعی شد اگر ارمنستان نیت صادقانه ای در تعامل با باکو نشان دهد مانعی مقابل عادی سازی روابط آنکارا-ایروان وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جمهور ترکیه در سخنانی گفت که مانعی برای عادی سازی روابط بین آنکارا و ایروان وجود ندارد به شرط اینکه به ادعای وی ارمنستان نیت صادقانه ای در تعامل با باکو نشان دهد.

«رجب طیب اردوغان» در نشستی خبری با «الهام علیف» همتای آذربایجانی خود گفت: در صورتی که ارمنستان نیت صادقانه ای در تعامل با آذربایجان نشان دهد مانعی برای عادی سازی روابط ترکیه با ایروان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: شرایط در حال حاضر برای تحقق صلح همیشگی بین آذربایجان و ارمنستان و پیشرفت در عادی سازی روابط مورد نظر بیش از پیش مناسب است.

اردوغان ادامه داد: ترسیم مرزها و به رسمیت شناختن متقابل آن ضروری است و روابط خوب همجواری بر این اساس متکی است.

گفتنی است که روسای جمهور ترکیه و آذربایجان به طور مشترک فرودگاه بین المللی «فضولی» را امروز سه شنبه افتتاح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «الهام علی اف» همتای آذربایجانی اش امروز سه شنبه و به طور مشترک فرودگاه بین المللی در «فضولی» را افتتاح کردند.

فضولی از جمله مناطق آزاد شده در جنگ اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است و اردوغان اولین مقام رسمی است که در این فرودگاه قدم می گذارد.

رئیس جمهور ترکیه برای یک سفر یک روزه کاری به دعوت الهام علی اف به این کشور رفته است. «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و برخی دیگر از مقامات دولت، وی را در این سفر همراهی می کنند.

گفته می شود که طی این سفر، روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در همه ابعاد و ابتکارات برای تقویت بیشتر همکاری های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

این سومین سفر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان در یک سال اخیر بوده و او پیش از این در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ و ۹ دسامبر ۲۰۲۰ به این کشور سفر کرده بود.

اردوغان در جریان سفر خود در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ که پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ انجام شد، با الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور دیدار و در رژه پیروزی روز ۱۰ دسامبر شرکت کرده بود.

کد مطلب 5336871

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      31 31
      پاسخ
      اردوغان منافق با حرکات مزورانه وتحریک کشورهای همسایه درمرگ خودتعجیل میکند
    • جمال CH ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      13 13
      پاسخ
      توطئه حذف كردن مرز ايران با ارمنستان بسيار جديست.اميدوارم مسئولان كشور دوباره فقط تماشاچى نباشند كه چگونه توطئه صهيونيستها توسط اردوغان و عليف بر ضد كشورمان دارد قدم به قدم اجرا ميشود.امين!!.
    • محمد NL ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      33 11
      پاسخ
      واقعان الهام به امید اردوغان برای ایران قوی شاخ شده پیش خودشش چی فکری کرد? ما چشم انتظار اشاره حضرت اقا هستیم که از نخحوان تا غرباغ رو به اغوش وطن برگردنیم چشم انتظاری خیلی خیلی سخت و طاقت فرسا.. حضرت اقا ی اشاره کن خواهش میکنیم
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      27 10
      پاسخ
      این بشر قبلا تو دمشق نهار با اسد میخورد بعد باهم تو آنکارا شام می‌خوردند سر آخر راحت بهش پشت ، الانم داره با آذربایجان همین کار رو می‌کنه، کلا کثیف ترین سیاست خارجی دنیا رو ترکیه داره
    • عسکر IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      18 1
      پاسخ
      ایران بزرگ و قدرتمند را همسایگان بر نمیتابند و ایران نیز همسایه ای که پای رژیم غاصب صهیونیسم و توی کشورش باز کنه بر نمیتابد ،این است حال و روز سیاه علیف و اردوغان

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