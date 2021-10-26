اردوغان شرط عادی سازی روابط با ارمنستان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «الهام علی اف» همتای آذربایجانی اش امروز سه شنبه و به طور مشترک فرودگاه بین المللی در «فضولی» را افتتاح کردند.

فضولی از جمله مناطق آزاد شده در جنگ اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است و اردوغان اولین مقام رسمی است که در این فرودگاه قدم می گذارد.

رئیس جمهور ترکیه برای یک سفر یک روزه کاری به دعوت الهام علی اف به این کشور رفته است. «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و برخی دیگر از مقامات دولت، وی را در این سفر همراهی می کنند.

گفته می شود که طی این سفر، روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در همه ابعاد و ابتکارات برای تقویت بیشتر همکاری های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

این سومین سفر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان در یک سال اخیر بوده و او پیش از این در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ و ۹ دسامبر ۲۰۲۰ به این کشور سفر کرده بود.

اردوغان در جریان سفر خود در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ که پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ انجام شد، با الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور دیدار و در رژه پیروزی روز ۱۰ دسامبر شرکت کرده بود.