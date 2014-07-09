فرار دسته جمعی شهرک نشینان صهیونیست/شاخه نظامی فتح هم به جنگ تل آویو رفت

پنج شنبه 93.4.19

۰۴:۵۲ شهرک نشینان صهیونیست از ترس موشکهای مقاومت به مناطق دوردست گریختند

رسانه های اسرائیلی از فرار دسته جمعی شهرک نشینان صهیونیست به مناطق دوردست از ترس شلیک موشکهای مقاومت خبر داده اند.

پایگاه خبری یدیعوت آحارونوت از فرار دسته جمعی شهرک نشینان صهیونیست به مناطق دوردست از ترس شلیک موشکهای مقاومت خبر داده است.

این رسانه گزارش داد صدها خانواده شهرک نشین به همراه بار و اثاثیه خود شهرکها را ترک کرده و به مناطق دوردست رفتند.

گردانهای الشهید ابوعلی مصطفی از شلیک چهار موشک به سدیروت و زیکیم خبر داد. رسانه های صهیونیست از شلیک موشکهای مقاومت به شهرک اشکول خبر دادند.

۰۴:۰۹ شاخه نظامی فتح هم به حماس و جهاد اسلامی پیوست/اقدام تامل برانگیز نیروهای وابسته به ابومازن

گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح، برخی مناطق صهیونیست نشین را هدف موشکهای خود قرار داد.

گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح، شهرک صهیونیست نشین سدیروت را با سه فروند موشک از نوع 107 هدف قرار داد.

شاخه نظامی فتح همچنین پایگاه العین الثالثه را با دو موشک هدف قرار داد.

خبر دیگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است پنجشنبه درباره غزه نشست برگزار می کند.

همزمان با افزایش همبستگی مردم کرانه باختری با مردم غزه، نیروهای وابسته به ابومازن در اقدامی تامل برانگیز مانع نزدیک شدن تظاهرات کنندگان فلسطینی به اردوگاه بیت ایل اسرائیل شدند.

رسانه های اسرائیلی هم از اصابت موشکهای مقاومت به کریات ملاخی خبر دادند

۰۳:۲۷ شهادت 3 فلسطینی در خان یونس/ تماس تلفنی بان کی مون با عبدالفتاح السیسی

بن کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر آخرین تحولات فلسطین را بررسی کرد.وزارت خارجه آمریکا هم بدون محکوم کردن جنایات مستمر رژیم صهیونیستی صرفا اعلام کرد از اسرائیل و فلسطینی ها می خواهیم اقدامات تنش آمیز را متوقف کنند.

گروهی از امدادرسانان فلسطینی هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه قرار گرفتند.

جنگنده های اسرائیلی همچنین منزل یک فلسطینی را در منطقه البلد در مرکز خان یونس هدف قرار دادند.

اردوگاه آوارگان البریج در مرکز نوار غزه هم از حملات هوایی صهیونیستها در امان نماند.

جنگنده های اشغالگران قدس همچنین منزل یک فلسطینی را در مرکز خان یونس بمباران کردند.

یک خودرو نیز در محله الرمال در مرکز شهر غزه هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

المیادین از برگزاری تظاهرات مردمی در طولکرم درشمال کرانه باختری در همبستگی با مردم غزه و محکومیت جنایات اشغالگران قدس خبر داد.

قایقهای توپدار ارتش رژیم صهیونیستی نیز خان یونس را گلوله باران کردند.

جنگنده های اسرائیلی هم منزل یک خانواده فلسطینی و یک کارگاه آهنگری را در خیابان السکه در جبالیا واقع در شمال نوار غزه بمباران کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه از افزایش شهدای بمباران منطقه ای در غرب خان یونس به سه نفر خبر داده است.

۰۲:۲۱ خسته شدن صهیونیستها از حملات موشکی مقاومت/حمایت صریح فرانسه از جنایات تل آویو

کانال دوم تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست گزارش داد اسرائیل در راستای انجام عملیات نظامی گام بر می دارد و دیگر نمی تواند به این شکل از بمباران متقابل ادامه دهد.

پایگاه خبری یدیعوت گزارش داد فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو همبستگی خود را با اسرائیل در ساییه شلیک موشکها از غزه اعلام کرد.

المیادین نیز از درخواست مجموعه عربی در سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت درباره غزه خبر داد.

۰۱:۵۲ حملات ارتش رژیم اشغالگر قدس به 80 هدف در غزه/حماس : مرعوب تهدیدهای اسرائیل نمی شویم

تهدید مقامات رژیم صهیونیستی به اشغال نوار غزه از سوی ارتش این رژیم با پاسخ کوبنده رهبران حماس روبرو شد.

زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی احتمال اشغال نوار غزه از سوی این رژیم را بعید ندانست.

نفتالی بینت وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد اشغال غزه یک احتمال است، ولی ما درصدد سیطره بر نوار غزه نیستیم.

سایت والاه از رسانه های صهیونیستی اعلام کرد ارتش اسرائیل طی یک ساعت اخیر به 80 هدف در نوار غزه حمله کرد.

ابوزهری از رهبران حماس در واکنش به تهدیدهای مقامات صهیونیست اعلام کرد تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای جنگ زمینی علیه غزه هرگز ما را نمی ترساند و کماندوهای قسام که به عسقلان حمله کردند، برای دیدار با اسرائیلی ها در غزه آماده اند.

۰۱:۰۶ دستور باز شدن پناهگاهها در الجلیل/وحشت از نفوذ مبارزان فلسطینی به شهرکهای صهیونیست نشین

همزمان با وحشت صهیونیستها از نفوذ مبارزان فلسطینی به شهرکهای صهیونیست نشین، رسانه های اسرائیلی از شلیک 90 موشک از سوی مقاومت به جنوب مناطق اشغالی خبر دادند.

شبکه المیادین از وحشت صهیونیستها از نفوذ مبارزان فلسطینی از نوار غزه به یکی از شهرکهای صهیونیست نشین در ساحل عسقلان خبر داده است.

از فلسطین اشغالی هم خبر می رسد که مقامات صهیونیست دستور باز شدن پناهگاهها در شمال و الجلیل را صادر کرده اند.

رسانه های صهیونیست نیز از شلیک 90 موشک از سوی گروههای مقاومت به جنوب مناطق اشغالی از صبح چهارشنبه خبر داد.



۰۰:۵۲ 53 شهید و 465 زخمی آمار قربانیان حملات اشغالگران قدس به غزه

بر اساس این گزارش، حملات صهیونیستها که از سه شنبه 17 تیرماه به مناطق مختلف نوار غزه آغاز شده است، تا کنون 465 زخمی به جا گذاشته است.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم اشغالگر قدس، یک گورستان را در اطراف میدان فلسطین در شهر غزه بمباران کردند

۰۰:۲۳ تل آویو بار دیگر هدف موشکهای مقاومت قرار گرفت/اشک تمساح آمریکا برای مردم غزه

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد تل آویو را با موشکهای براق 70 هدف قرار داده است.

خبر دیگر اینکه یک فروند پهپاد اسرائیلی چهار راکت به سمت منزلی یک فلسطینی درالزوایده شلیک کرد.

وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای القای همبستگی خود با مردم غزه و با ریختن اشک تمساح مدعی شد ما از رنج غیرنظامیان در نوار غزه رنج می بریم.

چهارشنبه 93.4.18



۲۲:۴۷ شهادت یک کودک در حمله هوایی صهیونیستها به شمال غزه/شلیک موشکهای مقاومت به شهر دیمونا

رسانه های خارجی از شهادت یک کودک بیگناه فلسطینی در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه خبر دادند.

خبر دیگر اینکه گروههای مبارز فلسطینی به تلافی جنایات اشغالگران قدس، شهر حیفا را بار دیگر با موشک R 160 هدف قرار دادند.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس شهر دیمونا را به سه موشک هدف قرار داد.



۲۰:۳۷ موشک های مقاومت سفارت آمریکا در تل آویو را تعطیل کرد/زخمی شدن12 صهیونیست

رسانه های فلسطینی از تعطیلی سفارت آمریکا در تل آویو از بیم موشکهای مقاومت و زخمی شدن 12 صهیونیست در این شهر و حمله گردان های عزالدین قسام به اهدافی فراتر از هفتاد کیلومتری غزه خبر دادند.

۲۰:۰۹ خالد مشعل: نتانیاهو جنایت جنگی مرتکب شده است

رئیس دفتر حماس ضمن جنایتکار توصیف کردن نخست وزیر رژیم صهیونیستی ملت فلسطین را پیروزاین جنگ دانست.

خالد مشعل رئیس دفتر حماس گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات تروریستی ضد فلسطینی ها می شود.

خالد مشعل بیان کرد: آیا نتانیاهو فکر می کند ملت ما واکنشی نشان نخواهد داد ؟ ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد و ربودن سه شهرک نشین خشم فلسطینی ها بود.اسیران فلسطینی انتفاضه کردند و نتانیاهو آنها را نادیده گرفت

۱۹:۴۴ اهالی این خانه به دلیل انتقال به بهشت از استقبال از شما معذورند

همسایگان "حافظ حمد" از فرماندهان گردان های القدس که خانه اش در شمال غزه مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت برای صهیونیستها پیغام گذاشتند.

خانه "حافظ حمد" از فرماندهان شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در حملات همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه هدف قرار گرفت. در این حمله حمد و 6 نفر از اعضای خانواده اش به شهادت رسیدند. به دنبال این جنایت، همسایگان حمد با نوشتن پیغامی برای عاملان آن شهادت این افراد را نشانه پیروزی آنان دانستند.

در این پیغام آمده است: ببخشید، اهالی این خانه به دلیل نقل مکان به بهشت نمی توانند از شما پذیرایی کنند. این در حالی است که انتشار این تصویر در شبکه های اجتماعی توجه بسیاری از کاربران را به جنایت صهیونیستها و روحیه شهادت طلبی فلسطینی ها جلب کرده است.

۱۷:۵۰ ادامه حملات صهیونیست ها به غزه/550 حمله ددمنشانه

منابع وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند: از ابتدای حمله هوایی به غزه تاکنون بیش از 550 مرکز حماس در غزه هدف قرار گرفته است.

این منابع بیان کردند: 31 تونل و 60 سکوی پرتاب موشک هدف قرار گرفته است.

۱۷:۳۸ موشکهای مقاومت جنوب حیفا را هدف قرار داد

موشکهای مقاومت فلسطین برای اولین بار جنوب حیفا در سرزمین های اشغالی را هدف قرار داد.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از اصابت موشکهای دوربرد فلسطین به جنوب حیفا برای اولین بار خبر دادند.

این منابع تاکید کردند: سه موشک دور برد به شهرهای الخضیره در شمال تل آویو، زخرون یعقوب و بیت سلمی در مرکز اسرائیل شلیک شده است که اولین بار است این موشکها به این منطقه اصابت می کنند.



16:56:لیست اهداف مورد نظر رژیم صهیونیستی برای ترور

پس از تصویب اتخاذ سیاست ترور رهبران حماس در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، روزنامه اسرائیلی معاریو ظهر امروز در قالب گزارشی تحت عنوان " بانک اهداف مورد نظر ترور" تصاویر شش نفر از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی این جنبش را که از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی در انجام عملیات ترور هستند را منتشر کرد.

افرادی که به عنوان اهداف رژیم صهونیستی جهت انجام ترور معرفی شده اند، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر پیشین فلسطین، "روحی مشتهی" و "یحی السنوار" دو عضو دفتر سیاسی حماس، "محمد ضیف"، "رائد العطار" و "مروان عیسی" فرمانده نظامی گردانهای قسام هستند که تصویر آنها ضمیمیه این گزارش شده است.

14:40:میانجیگری ترکیه برای آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی

خبرگزاری فلسطینی سما به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ترکیه اقداماتی را جهت میانجیگری میان مقامات صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) برای برقراری آتش بس میان دو طرف آغاز کرده است.

12:54:رصد تمامی تحرکات در غزه توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی

خبرنگار شبکه المیادین امروز در گزارشی از نوارغزه اعلام کرد: تمامی تحرکات در نوار غزه توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی که در ارتفاع بالا قرار دارند، رصد می شود.

وی از ارسال تصاویر این پهپادها برای ارتش رژیم صهیونیستی در راستای عملیاتهای بمباران نوارغزه خبر داد.

12:31:استقرار سامانه گنبد آهنین در قدس/ ادامه حملات هوایی به غزه

ارتش رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه گنبد آهنین در شهر قدس خبر داد.

پایگاه صدای یهود نیز اعلام کرد که از ساعات آغازین صبح امروز بیش از 40 فروند موشک از سوی گروههای مقاومت در نوار غزه به شهرکهای صهیونیستی شلیک شده است.

12:07:اظهارات جنگ طلبانه وزرای رژیم صهیونیستی علیه حماس

"اسحاق آهارونویچ" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: هم اکنون در حال بررسی امکان ورود زمینی به غزه هستیم و اگر مجبور شویم که غزه را اشغال کنیم، این کار را حتما انجام می دهیم.

"تزیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز گفت: درخواستهای مکرر بین المللی مبنی بر خویشتنداری ما در مقابل غزه باعث نخواهد شد که ما عملیات نظامی علیه غزه را متوقف کنیم.

12:02:تأکید مقامات صهیونیستی بر افزایش تجاوزات به غزه/ تکذیب خبر بازگشایی گذرگاه رفح

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در نشست شب گذشته خود که تا بامداد امروز به طول انجامید ازسرگیری سیاست ترور رهبران سیاسی حماس و افزایش عملیاتهای نظامی علیه غزه را تصویب کرد.

از سوی دیگر با انتشار خبر بازگشایی گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان فلسطینی به بیمارستانهای مصر، وزارت کشور فلسطین این خبر را تکذیب کرد.

12:00:سخنگوی گردانهای قدس:حملات مقاومت فلسطین علیه اسرائیل در صورت افزایش تجاوزات تشدید خواهد شد

"ابو احمد" سخنگوی گردانهای قدس در اظهاراتی تاکید کرد: پاسخ گردانهای قدس به تجاوزات رژیم صهیونیستی دردناک خواهد بود.

وی پرتاب 60 فروند موشک به اراضی اشغال شده توسط صهیونیستها در جریان عملیات "بنیان مرصوص" را بخشی از این پاسخ دانست و افزود: این عملیات بیانگر وحدت گروههای فلسطینی و شرایطی است که هم اکنون فلسطینیان در غزه، قدس و کرانه باختری با آن مواجه هستند.

11:26:وزارت بهداشت فلسطین خواستار کمکهای فوری دارویی و پزشکی به غزه شد

"یوسف أبو الریش" معاون وزیر بهداشت فلسطین بی توجهی و سکوت غیر قابل توجیه برخی از نهادهای بین المللی فعال در زمینه فعالیتهای انسان دوستانه را در بحران کنونی غزه به شدت محکوم کرد.

وی در ادامه ضمن تأکید بر کمبود شدید امکانات دارویی و پزشکی خواستار ارسال کمکهای پزشکی و دارویی در سریعترین زمان ممکن از سوی نهادهای بین المللی شد.

11:06:دستگیری چند نفر از اعضای حماس در کرانه باختری/ اتحادیه اروپا خواستار آتش بس شد

به دنبال افزایش حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اتحادیه اروپا خواستار برقراری آتش بس شد.

همچنین طبق گزارش منابع فلسطینی، نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز، چندین نفر از رهبران و اعضای حماس را در کرانه باختری دستگیر کردند.

از سوی دیگر "بنی گانتس" رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با متهم کردن حماس اعلام کرد: احتمال دارد که ما در نوار غزه غافلگیر شویم و لذا باید آمادگی کامل را برای هر پیشامدی داشته باشیم.

10:53: اصابت 5 موشک گردانهای قسام به تل آویو

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت 5 فروند موشک به تل آویو خبر داد.

این منبع همچنین اعلام کرد که فرودگاه بن گوریون در تل آویو یکی از اهداف مورد حمله این موشکها است.

این در حالی است که گردانهای "عزالدین قسام" شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه ای مسئولیت شلیک این موشکها به تل آویو را بر عهده گرفته است.

9:46: 28 شهید و 200 زخمی در حملات به غزه/ سفارت آمریکا در تل‌آویو تخلیه شد

منابع بیمارستانی در فلسطین اعلام کردند: شمار شهدای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه دستکم به 28 نفر رسیده است. در بین شهدای این حملات دو زن و پنج کودک نیز وجود دارد.

این منابع همچنین از زخمی شدن بیش از 200 نفر طی حملات رژیم صهیونیستی خبر می دهند که وضعیت برخی از آنها وخیم است.

۰۵:۰۱ آتش سوزی در جنوب تل آویو/ شهادت 7 فلسطینی در حملات اشغالگران قدس

رسانه های خارجی از وقوع آتش سوزی در جنوب تل آویو به سبب اصابت موشکهای مقاومت و شهادت هفت فلسطینی در حملات هوایی اشغالگران قدس خبر دادند.

شبکه المیادین از آتش سوزی در ریشون لتسیون در جنوب تل آویو به سبب اصابت موشکهای مقاومت فلسطین خبر داد.

این شبکه همچنین از شهادت حافظ حمد از مطرح ترین فرماندهان گردانهای قدس در شمال نوار غزه و شهادت شش فلسطینی در حمله هوایی صهیونیست به منزلی در شمال نوار غزه و برگزاری نشست کابینه امنیتی رژیم اشغالگر قدس خبر داد.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد.



۴:۱۰ شلیک 117 موشک از سوی مقاومت در پاسخ به 234 تجاوز صهیونیستها/حمله موشکی جدید به تل آویو

یک منبع خبری صهیونیستی از شلیک 117 موشک از سوی گروههای مبارز فلسطینی به مناطق صهیونیست نشین خبر داد.

یدیعوت آحارونوت گزارش داد 117 موشک به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) شلیک شده است و ارتش اسرائیل هم 234 مورد عملیات علیه مناطق فلسطینی انجام داده است.

خبرنگار شبکه المیادین هم گزارش داد یک فروند پهپاد اسرائیلی یک راکت به سوی گروهی از شهروندان فلسطینی در رفح شلیک کرد.

خبرنگار این شبکه همچنین از شلیک دو موشک از سوی جنگنده های اسرائیلی به یک ساختمان در بندر غزه خبر داد.

از سوی دیگر منابعی در گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، خبر شهادت فرمانده این یگان را تکذیب کرد.

گردانهای الناصر صلاح الدین هم از شلیک سه موشک 107 به اشکول خبر داد.

خبر دیگر اینکه سالن القدسی در خیابان صلاح الدین مقابل النصیرات در مرکز نوار غزه هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از شلیک دو موشک به تل آویو خبر داد.

رسانه ها از درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست در شعفاط در قدس اشغالی و شهرک عزون در قلقیلیه و درگیری های شدید در شهر سخنین در الجلیل میان دهها جوان فلسطینی و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر دادند.



۰۲:۴۹ شلیک موشکهای R160 به شهر حیفا برای اولین بار/موشک باران مناطق صهیونیست نشین قدس

شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) اعلام کرد برای اولین بار شهر حیفا در شمال فلسطین اشغالی را با موشک R160 هدف قرار داده است.

شهر اسدود هم هدف حملات موشکی تلافی جویانه مقاومت فلسطین قرار گرفته است و خبرها از زخمی شدن چند صهیونیست حکایت می کند.

گردانهای قسام هم مناطق صهیونیست نشین شهر قدس اشغالی را با چهار موشک از نوع M75 هدف قرار داده است

شاخه نظامی حماس همچنین اعلام کرد برای اولین بار شهر حیفا در شمال فلسطین اشغالی را با موشک R160 هدف قرار داده است.

گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم از موشک باران شهرهای صهیونیست نشین بئرالسبع و سدود خبر داده است.

کانال 10 تلویزیون اسرائیل از به صدا در آمدن آژیر خطر در جفعاتیم و ریشون لتسیون و بات یام و حولون خبر داده است.

خبرنگار شبکه المیادین هم از تظاهرات مردم فلسطین در مرکز رام الله اشغالی در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیست به نوار غزه خبر داده است.

۰۲:۱۷ موشک باران بی سابقه مناطق صهیونیست نشین/فرار یک وزیر اسرائیلی هنگام شلیک موشکهای مقاومت

کانال 10 تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد نیمی از اراضی فلسطین اشغالی به صورت بی سابقه ای موشک باران شده است.

جنگنده های ارتش رژیم اشغالگر قدس همچنان به بمباران خان یونس ادامه می دهند.

گردانهای قسام از موشک باران تل آویو خبر داد. شاخه نظامی حماس اعلام کرد تل آویو را با دو فروند موشک M75 هدف قرار داده است.

صدای چندین انفجار در منطقه گوش دان در مرکز فلسطین اشغالی شنیده شده است.

منابع صهیونیستی از اصابت موشکهای مقاومت به نزدیکی بئرالسبع خبر داده اند.

خبر دیگر اینکه آژیر خطر در منطقه ساحلی عسقلان به صدا درآمده است.

کانال 10 تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد نیمی از اراضی فلسطین اشغالی به صورت بی سابقه ای موشک باران شده است.

خبرنگار المیادین از درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در بیت لحم خبر داده است.

از نوار غزه هم خبر می رسد که سه فلسطینی در حملات هوایی صهیونیستها به خان یونس زخمی شده اند.

جنگنده های اسرائیلی یک دستگاه خودرو را در نزدیکی میدان ابوحمید در خان یونس هدف قرار دادند.

گردانهای قسام شاخه نظامی حماس از شلیک 10 موشک به پایگاه زیکیم خبر داده است.

گردانهای الناصر هم پایگاه نظامی کیسوفیم را با شش موشک هدف قرار داده اند.

منابع صهیونیست اعلام کردند در دقایق گذشته بیش از 40 موشک به مناطق مختلف فلسطین اشغالی شلیک شده است.

رسانه های وابسته به گردانهای عزالدین قسام از اصابت موشک به نزدیکی کنیست(پارلمان رژیم صهیونیستی) در قدس اشغالی خبر داده اند.

گردانهای قسام اعلام کرده است شهر اسدود را با 38 موشک از نوع گراد هدف قرار داده است.

کانال 10 تلویزیون رژیم اسرائیل از شلیک موشک به یک شهرک صهیونیست نشین در قدس اشغالی خبر داده است.

فرار وزیر صهیونیستی از موشک های مقاومت

یک وزیر صهیونیستی مجبور شد از بیم اصابت موشک های مبارزان فلسطینی به یکی از خانه های سدیروت پناه ببر

۰۲:۰۶ حملات هوایی صهیونیستها به شرق و شمال غزه/آژیر خطر در تل آویو و عسقلان به صدا درآمد

قایقهای توپدار ارتش رژیم صهیونیستی، شمال نوار غزه را گلوله باران کردند.منابع صهیونیست از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو خبر داده اند.

خبرنگار المیادین از حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به عبسان الکبیره در شرق خان یونس و شهر رفح خبر داد.

منابع صهیونیست از به صدا درآمدن آژیر خطر در عسقلان و اقدام نظامیان اسرائیلی در بستن راهها میان اسدود و عسقلان پس از عملیات مبارزان فلسطینی علیه پایگاه زیکیم خبر دادند.

۰۱:۳۰ هلاکت 7 نظامی صهیونیست در عملیات مبارزان فلسطینی

شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از هلاکت هفت نظامی صهیونیست در عملیات مبارزان فلسطینی علیه یک پایگاه نظامی اشغالگران قدس در ساحل عسقلان خبر داد.

گردانهای قسام از موشک باران پایگاههای نظامی زیکیم و یفتاح نظامی رژیم صهیونیستی با 10 فروند موشک کاتیوشا خبر داد.

گردانهای عزالدین قسام اعلام کرد یگان کماندویی این گردانها هفت نظامی صهیونیست را در ساحل عسقلان به هلاکت رساندند.

۰۰:۲۷ هشدار حماس به صهیونیستها/اسرائیل در صورت ادامه تجاوز روی آرامش را نخواهد دید

شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به رژیم صهیونیستی هشدار داد در صورتی که تجاوزاتش را علیه ملت فلسطین متوقف نکند، هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد مقاومت فلسطین وگردانهای قسام از ملت فلسطین دفاع خواهند کرد و دشمن جز مقاومت و ایستادگی چیزی دیگری نخواهد یافت.

گردانهای عزالدین قسام تاکید کرد امروز بار دیگر هشدار خود را به دشمن صهیونیستی تکرار می کنیم، این رژیم تمام خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است و ما پاسخ این تجاوزات را با توسعه دایره اهداف خود خواهیم دا

سه شنبه 93.4.17

22:54 هجوم سه میلیون صهیونیست به پناهگاهها/انهدام یک تونل نظامی در حملات مبارزان فلسطینی

حملات موشکی تلافی جویانه مبارزان فلسطینی، سبب هجوم میلیونها صهیونیست به پناهگاهها شده است.

یک تونل نظامی در شهرک کرم ابوسالم توسط رزمندگان حماس منهدم شد.خبر دیگر اینکه آمار شهدای حملات مستمر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به 18 نفر رسیده است. همچنین رزمندگان فلسطینی به تلافی این حملات، 80 موشک به مناطق صهیونیست نشین شلیک کردند.

بر اساس این گزارش، فلسطین اشغالی حالت جنگی به خود گرفته است و تمام گروههای مقاومت به حال آماده باش درآمده اند.سه میلیون نفر از صهیونیستها به پناهگاه ها هجوم آورده اند و تمام فعالیتهای اقتصادی مناطق صهیونیست نشین مختل شده است. حماس برای اولین بار از موشکهای براق 70 برای پاسخ به تجاوزات صهیونیستها استفاده کرده است.

۲۲:۰۳ رسانه های صهیونیست : اصابت موشکهای فجر به تل آویو/عملیات گردانهای قسام علیه پایگاه عسقلان

همزمان با تشدید تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوارغزه، گردانهای مقاومت هم به تلافی این حملات، مناطق صهیونیست نشین از جمله تل آویو را موشک باران کردند.

سایت عبری زبان روتر اذعان کرد که موشک های فجر مناطق مختلف تل آویو را هدف قرار دادند.

رسانه های صهیونستی از زخمی شدن دست کم یک نظامی صهیونیست در پایگاه دریایی عسقلان سخن می گویند.

گردان های عزالدین قسام مسئولیت عملیات کماندویی دریایی را علیه پایگاه دریایی صهیونیستها در عسقلان به عهده گرفت ، درگیری در این پایگاه همچنان ادامه دارد.

پایگاه خبری جهاد اسلامی گزارش داد با شهادت یک فلسطینی دیگر در نوار غزه ، شمار شهدا به 15 نفر رسید

جنگ به تل آویو رسید

رسانه های صهیونیستی از شلیک موشکهای مقاومت به تل آویو مرکز رژیم جعلی صهیونیستی خبر دادند.

گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مسئولیت موشک باران تل آویو را به عهده گرفت

آژیر خطر در تل آویو بار دیگر به صدا در آمد ، دو فروند موشک در شهرک صهیونیست نشین گوش دان در اطراف تل آویو سقوط کرد.

۲۰:۴۰ عملیات "بنیان مرصوص" مقاومت علیه صهیونیستها/تاکید بر لزوم هوشیاری همه گروههای مبارز فلسطینی

عملیات بنیان مرصوص مقاومت در پاسخ به جنایات اشغالگران قدس و درخواست جهاد اسلامی از همه گروههای مبارز برای هوشیاری در برابر توطئه های رژیم صهیونیستی از جمله خبرهای مربوط به فلسطین است.

جنبش جهاداسلامی فلسطین بار دیگر از تمام گروه های مبارز فلسطینی خواست تا نسبت به توطئه های رژیم صهیونیستی به ویژه طی ساعت های آینده هوشیار باشند .

عملیات بنیان مرصوص مقاومت در پاسخ به جنایات اشغالگران قدس گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاداسلامی فلسطین عملیات “البنیان المرصوص” را برای پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کرد.

ابو احمد سخنگوی سرایا القدس اعلام کرد ، مبارزان این جنبش عملیات پاسخ به جنایات صهیونیستها را با شلیک 60 فروند موشک به مواضع صهیونیستها آغاز کرده اند.

۱۹:۵۷ حمایت واشنگتن از جنایات صهیونیستها در نوار غزه

وزارت خارجه آمریکا حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را در پاسخ به حملات موشکی حماس دانسته و از آن حمایت کرد.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به درگیری های امروز در اراضی اشغالی و نوار غزه مدعی شد جنایات صهیونیست ها علیه فلسطینی ها در پاسخ به شلیک موشک از سوی حماس صورت گرفته است.

این اظهارات در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که منابع آگاه از تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای کسب حمایت های لازم از سوی برخی کشورها برای حمله به غزه خبر می دهند.

۱۹:۳۷ شلیک سه موشک به عسقلان/تعطیلی فرودگاه بن گورین

رسانه ها از شلیک سه موشک از سوی گردانهای ناصر صلاح الدین به عسقلان و تعطیلی فرودگاه بن گورین خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: در واکنش به حملات صهیونیستها به منزلی در خان یونس که شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت رزمندگان گردانهای ناصر صلاح الدین سه موشک به عسقلان شلیک کردند.

از سوی دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی از تعطیلی فرودگاه بن گورین به شکل جزیی خبر دادند.مقاومت فلسطین شهرکهای نیر اسحاق، صوفا را با هشت موشک هدف قرار دادند.

19:02:حماس: همه اسرائیلی ها هدف مشروع مقاومت هستند/اختلال در پروازهای فرودگاه تل آویو

منابع آگاه از اختلال در پروازهای تل آویو و تاخیر بسیاری از پروازها به علت شرایط جنگی خبر دادند.

این منابع به توقف حرکت قطارها در برخی مناطق فلسطین اشغالی اشاره کردند.

از سوی دیگر حماس اعلام کرد: پس از اینکه جنگنده های اسرائیلی به یک خانه مسکونی در جنوب غزه حمله کردند همه اسرائیلی اهداف مشروع هستند.

18:41:نتانیاهو دستور آماده باش برای حمله زمینی داد/کشتار فجیع فلسطینی ها بر بالای منزل "کوارع"

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داد که آماده حمله زمینی به غزه شوند.

منابع آگاه از تلاش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای کسب حمایت های لازم مسئولان برخی کشورها برای حمله به غزه خبر داد.

این در حالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند: جنگنده های رژیم صهیونیستی گروهی از فلسطینی ها که بر بالای منزل عوده کوارع برای ممانعت از هدف قرار دادن آن جمع شده بودند را هدف قرار دادند و هفت نفر را شهید و 25 نفر دیگر را زخمی کردند. با این کشتار صهیونیستها شمار شهدای حملات امروز صهیونیستها به غزه به یازده نفر افزایش یافت. همچنین از صبح امروز تعداد زخمی شدگان به 70 نفر رسیده است.

14:59 منابع آبی شمال غزه بمباران شد/ تاکید سخنگوی حماس بر ادامه مقاومت

جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی پیش منابع آبی شمال نوار غزه را بمباران کردند. همچنین اطراف مسجد الهدی در غزه نیز هدف حمله قرار گرفته است.

دیگر تحولات امنیتی فلسطین به شرح زیر است:

- ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنگنده های اسرائیلی طی چند ساعت اخیر 40 نقطه از اهداف خود در نوارغزه را هدف حمله قرار داده اند.

- "فوزی برهوم" سخنگوی حماس اعلام کرد: امروز نمی توان درباره آتش بس با دشمن صهیونیستی صحبت کرد و هم اکنون زمان توافق نیست.

14:47 پرتاب بیش از 50 موشک به اراضی اشغالی/ شکست میانجیگری مصر برای توافق آتش بس

کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: از صبح امروز بیش از 50 فروند موشک از سوی گروههای مقاومت فلسطینی به سوی اسرائیل پرتاب شده است.

رسانه های صهیونیستی همچنین از پرتاب چندین موشک شهرکهای اسدود و عسقلان خبر دادند.

از سوی دیگر، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع آگاه سیاسی از شکست میانجیگری مصر میان حماس و تل آویو برای رسیدن به توافق آتش بس خبر داد.

14:26 صدور فرمان تشدید عملیات نظامی از سوی نتانیاهو/ بمباران اردوگاههای مقاومت در جنوب غزه آغاز شد

کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی از صدور فرمان تشدید عملیات نظامی توسط "بنیامین نتانیاهو " خبر داد.

بر این اساس، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز به نیروهای نظامی این رژیم فرمان تشدید عملیات نظامی علیه حماس و افزایش توان بازدارندگی برابر این جنبش را صادر کرده است.

14:13 حمله یک صهیونیست مسلح به شهروندان فلسطینی در قدس/42 نفر در کرانه باختری بازداشت شدند

منابع فلسطینی از تلاش یک صهیونیست برای به شهادت رساندن چند نفر از ساکنان شهر قدس در نزدیکی منطقه "جبل المبکر" خبر دادند.

این صهیونیست در حالی که مسلح بود هنگام عبور چند نفر از فلسطینیهای ساکن قدس به سمت آنها تیر اندازی کرد.این حادثه تلفاتی در بر نداشت.

12:58 زخمی شدن 5 فلسطینی در حملات اشغالگران/شلیک موشکهای مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین

گروههای مقاومت در نوار غزه در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه، شهرکهای صهیونیستی "بئر السبع" ، "عسقلان" و "اسدود" را مورد حمله موشکی قرار دادند.

برخی منابع نظامی در این زمینه اعلام کردند که از ساعات آغازین صبح امروز تا کنون 25 موشک از سمت نوار غزه به شهرکهای رژیم صهیونیستی شلیک شده است.

11:43 اسماعیل هنیه: امروز پایبندی به آشتی ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد

" اسماعیل هنیه" نخست وزیر سابق فلسطین در یک کنفرانس مطبوعاتی خواهان ایجاد وحدت میان گروهها و جریانهای مختلف فلسطینی شد. وی همچنین بر ضرورت تشکیل یک نشست فوق العاده میان رهبران فلسطینی در خصوص بحران امنیتی اخیر و اتخاذ یک موضع واحد از سوی همه گروههای فلسطینی تأکید کرد.

هنیه در ادامه از اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای اسلامی خواست که با برگزاری یک نشست فوق العاده و بررسی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین مواضع عملی را برای حمایت از فلسطینیها اتخاذ کنند.

11:14 ابومازن خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه شد

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که هر چه زودتر به حملات هوایی علیه نوار غزه پایان دهند. وی با تأکید بر خطرات فزاینده تشدید حملات علیه غزه، از جامعه جهانی خواست که با مداخله فوری در این امر از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه جلوگیری کنند.

10:55 گردانهای قسام: رژیم صهیونیستی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته است/ دامنه حملات خود را گسترش می دهیم

به دنبال ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و انهدام چند منزل مسکونی و زخمی شدن دهها نفر در جریان حملات اخیر جنگنده های این رژیم، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مورد هدف قرار دادن پناهگاهها و مکانهای امن خط قرمز ماست و رژیم صهیونیستی خطوط قرمز ما را زیر پا گذاشته است.

10:20 تأکید مقامات رژیم صهیونیستی بر ادامه حملات علیه غزه

حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شب گذشته نیز ادامه داشت. در حالی که رژیم صهیونیستی دایره حملات خود را در نوار غزه گسترش داده است، منابع فلسطینی اعلام کردند که در جریان حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه 14 نفر زخمی شدند و پنج خانه مسکونی به کلی ویران شدن