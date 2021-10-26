شرایط پمپ بنزین ها تا اواسط فردا عادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری در برنامه زنده تلویزیونی دقایقی قبل در خصوص مشکل سامانه کارت سوخت گفت: از اواسط امروز مشکلی در سامانه کارت سوخت ایجاد شد. بلافاصله کارگروه مدیریت بحران در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شکل گرفت.

وی افزود: روش‌های مختلف برای رفع این مشکل بررسی شد. نهایتاً قرار شد سامانه سوخت رسانی غیرفعال و سوختگیری به صورت دستی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: آموزش سوختگیری به جایگاه‌ها زمان بر شد در حال حاضر ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شده اند.

وی گفت: درچند جایگاه دیگر سوخت گیری از طریق سامانه کارت سوخت بررسی شد که در حال حاضر در ۵ جایگاه در سراسر کشور سوخت گیری با کارت انجام می‌شود.

معاون وزیر نفت یادآورشد: قول نمی‌دهم امشب صد درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شوند. اگر چه رفع مشکلات سامانه در هر جایگاه چند دقیقه بیشتر زمان نمی‌برد اما باید به همه جایگاه‌های سوخت حتی بین راهی‌ها هم سر بزنیم.

وی تاکید کرد: به دنبال بازگرداندن سوخت گیری به روش کارت سوخت هستیم. به نظر می‌رسد تا اواسط فردا شرایط عادی شود.