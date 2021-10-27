حمله سایبری به سامانه سوخت کشور قابل پیشگیری بود

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: بی توجهی های دولت قبل در رسیدگی به سامانه هوشمند، باعث بروز اتفاقی مثل دیروز شد.