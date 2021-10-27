دریافت 12 MB کد مطلب 5337036 https://mehrnews.com/xWnR7 ۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵ کد مطلب 5337036 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵ حمله سایبری به سامانه سوخت کشور قابل پیشگیری بود سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: بی توجهی های دولت قبل در رسیدگی به سامانه هوشمند، باعث بروز اتفاقی مثل دیروز شد. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت ۷۱ جایگاه سوخت در یزد به مدار عرضه/عرضه سوخت سهمیهای در ۳ جایگاه آخرین وضعیت عرضه سوخت در سراسر کشور/ چند درصد جایگاهها به مدار برگشتند؟ تا صبح چهارشنبه همه جایگاههای سوخت وارد چرخه خدمت میشوند جایگاههای سوخت تا پایان امشب وارد مدار میشوند شرایط پمپ بنزین ها تا اواسط فردا عادی می شود سوختگیری بدون کارت در استانها کلید خورد/ کدام جایگاهها فعال است؟ سامانه های پدافندی باید تقویت شود/ مشکل فنی است حمله سایبری به جایگاههای سوخت تایید شد برچسبها پمپ بنزین حمله سایبری بنزین مصطفی نخعی کمیسیون انرژی مجلس جایگاه سوخت انجمن جایگاه داران سوخت کشور
نظر شما