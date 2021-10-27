دریافت 12 MB

کد مطلب 5337036
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵

حمله سایبری به سامانه سوخت کشور قابل پیشگیری بود

حمله سایبری به سامانه سوخت کشور قابل پیشگیری بود

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: بی توجهی های دولت قبل در رسیدگی به سامانه هوشمند، باعث بروز اتفاقی مثل دیروز شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید