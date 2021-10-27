به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آخرین فهرست جایگاه‌های فعال عرضه سوخت سهمیه‌ای در منطقه تهران را اعلام کرد.

این شرکت با اعزام ۳۵ گروه کارشناسی از صبح امروز به جایگاه‌های سطح منطقه تهران، به‌سرعت در حال فعال‌سازی جایگاه‌های عرضه سوخت و فراهم‌سازی امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای در این جایگاه‌هاست.

در تهران نیز تا کنون ۱۸ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند و مردم می‌توانند با کارت سوخت خود و با استفاده از سهمیه بنزین در این پمپ بنزین‌ها، سوخت یارانه ای دریافت کنند.

اسامی این جایگاه‌ها به شرح زیر است:

‌