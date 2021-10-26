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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۴

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:

جایگاه‌های سوخت تا پایان امشب وارد مدار می‌شوند

جایگاه‌های سوخت تا پایان امشب وارد مدار می‌شوند

قزوین - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه مردم نگران وضعیت بنزین نباشند، گفت: جایگاه‌های سوخت تا پایان امشب سه شنبه وارد مدار می‌شوند.

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلال در جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور اظهار کرد: این اختلال در سامانه جایگاه‌های عرضه سوخت به واسطه ایرادها و اشکالات فنی به وجود آمده و مشکل موقتی است و به زودی رفع خواهد شد.

وی افزود: بعد از این مشکل با اقدام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، جایگاه‌های سوخت به صورت نقدی و مکانیکی یا دستی وارد مدار شد و بنزین در حال حاضر با نرخ آزاد عرضه می‌گردد.

وی تصریح کرد: همه جایگاه‌های سوخت به اندازه کافی بنزین دارند و هیچ گونه کمبود بنزین نداریم، همچنین جایگاه‌های سی ان جی فعال هستند و به هیچ وجه مشکل فنی ندارند.

حبیبی تصریح کرد: سهمیه سوخت یارانه‌ای کاملاً برای دارندگان کارت سوخت محفوظ است و شایعات افزایش قیمت سوخت به هیچ وجه صحت ندارد.

وی عنوان کرد: تا الان ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان وارد مدار شده‌اند و مابقی تا آخر وقت امشب وارد مدار خواهند شد و ان شاءالله ظرف حداکثر ۴۸ ساعت این مشکل فنی به طور کامل رفع خواهد شد و جایگاه‌های سوخت بنزین به روال عادی سرویس دهی خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان تاکید کرد: از شهروندان محترم استان خواهشمندیم به هیچ وجه برای سوختگیری عجله نکنند و از ایجاد صف‌های طولانی پرهیز کنند.

کد مطلب 5336782

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