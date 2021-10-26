خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جایگاه‌های سوخت در استان‌های مختلف کشورمان از ساعت ۱۱ امروز سه‌شنبه به دلیل حمله سایبری با اختلال در توزیع سوخت با نرخ سهمیه کارت سوخت روبه‌رو شدند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم رقم‌زده است.

این امر موجب ایجاد صفوف طولانی و ازدحام در مقابل جایگاه‌های عرضه سوخت شد، اما از ساعاتی پیش کار سوخت‌گیری دستی و آفلاین در برخی شهرهای کشور کلید زده‌شده است. با تلاش و پیگیری کارشناسان جایگاه سوخت بیشتر پمپ‌های جایگاه‌ها آفلاین یا دستی شدند تا مردم بتواند بدون کارت سوخت سوختگیری کنند.

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای گفت: ساعت ۱۱ صبح امروز که جایگاه‌های سوخت از مدار خارج شدند، مرکز افتا، متولی امنیت سایبری زیرساخت‌های کلان، گزارشی درخصوص حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد. دستگاه‌های ذی‌ربط درحال رفع مشکل هستند و تا ساعاتی دیگر خدمات سوخت‎رسانی به حالت عادی برخواهد گشت.

احمد وحیدی وزیر کشور هم عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه استاندار گلستان درباره اختلال پمپ‌های بنزین کشور به خبرنگاران گفت: اختلال در پمپ بنزین‌ها از صبح امروز پیش آمد و مجبور شدند به صورت آفلاین خدمات بدهند.

وی با بیان اینکه مشکل فنی است و به زودی برطرف می‌شود، افزود: قصدی برای اضافه کردن قیمت نداریم و سهمیه همه محفوظ است. وی اضافه کرد: در وزارت نفت به سرعت در حال برطرف کردن مشکل هستند.

حمله سایبری امروز به سامانه هوشمند سوخت از یک کشور خارجی انجام شده است وحیدی با تاکید براین که نگرانی وجود ندارد و کار به صورت طبیعی ادامه خواهد داشت، یادآور شد: مشکل جدی وجود ندارد و با تلاش‌های انجام شده به زودی به حالت عادی بر می‌گردیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم گفته است: حمله سایبری امروز به سامانه هوشمند سوخت از یک کشور خارجی با هدف اختلال در خدمت‌رسانی به مردم انجام شده است. فیروزآبادی تاکید کرد: هنوز زود است برای اینکه اعلام کنیم این حمله از سمت کدام کشور و به چه صورت انجام شده است.

به دنبال بازگرداندن سوخت‌گیری به روش کارت سوخت هستیم و به نظر می‌رسد تا اواسط فردا شرایط عادی شود جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم گفت: از اواسط امروز مشکلی در سامانه کارت سوخت ایجاد شد. بلافاصله کارگروه مدیریت بحران در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شکل گرفت. روش‌های مختلف برای رفع این مشکل بررسی شد. نهایتاً قرار شد سامانه سوخت‌رسانی غیرفعال و سوخت‌گیری به‌صورت دستی انجام شود.

وی یادآور شد: آموزش سوخت‌گیری به جایگاه‌ها زمان‌بر شد در حال حاضر ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شده‌اند. معاون وزیر نفت یادآور شد: قول نمی‌دهم امشب ۱۰۰ درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شوند. اگرچه رفع مشکلات سامانه در هر جایگاه چند دقیقه بیشتر زمان نمی‌برد اما باید به همه جایگاه‌های سوخت حتی بین‌راهی‌ها هم سر بزنیم.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: به دنبال بازگرداندن سوخت‌گیری به روش کارت سوخت هستیم. به نظر می‌رسد تا اواسط فردا شرایط عادی شود.

در این راستا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در استان‌های مختلف اسامی برخی جایگاه‌های سوخت در شهرهای کشور که به مدار سوخت‌گیری بازگشته‌اند را اعلام کرد.

در این گزارش جزئیات این جایگاه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود. این گزارش توسط خبرنگاران مهر در جای‌جای کشورمان به‌صورت مستمر تکمیل و به‌روزرسانی خواهد شد.

جزئیات فعالیت جایگاه‌های سوخت در استان‌های کشور

نیمی از جایگاه های عرضه سوخت در استان تهران فعال شدند

در حال حاضر گزارش خبرنگاران مهر از بسیاری از نقاط استان تهران مانند شمیرانات، پیشوا، قدس، شهریار و… نشان می‌دهد که مشکل عرضه سوخت در جایگاه‌های سوخت این استان رفع شده است و این جایگاه‌ها در حال خدمات رسانی به مردم هستند، طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون ۷۰ جایگاه سوخت در تهران به مدار بازگشته اند و ۳۳ خودرو سوخت رسانی سیار نیز در سطح شهر تهران در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

این آمار تنها برای شهر تهران است و در استان تهران نیز طبق لیست زیر جایگاه‌ها فعال شده و در حال ارائه خدمت هستند:

فیروزکوه: جایگاه داخل شهر

دماوند: چنارغرب، فیروزان و موسوی

اسلامشهر: نماز

پاکدشت: انقلاب، کوروش

رباط‌کریم: مهستان، تختی

پرند: دهقانی، چمران، پادنا، نگارستان، سالور

ورامین: پوئینک

شهریار: مروارید، طالبی، شهرداری

ملارد: پاسارگاد، صمیمی

ری: جایگاه‌های شماره ۱۷۵- ۱۰۵-۱۶۲-۲۵۱

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طبق آمار فوق نیمی از جایگاه‌های سوخت در استان تهران فعال شدند. ادامه گزارش مهر را اینجا بخوانید.

شروع دوباره عرضه سوخت در شیراز / ١۵ جایگاه فعال شد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: صبح سه شنبه بسیاری از جایگاه‌های سوخت در استان و کشور با مشکلی مواجه شدند که امکان عرضه سوخت در قالب سیستم جامع مدیریت سوخت فراهم نبود.

سید احمد احمدی زاده اضافه کرد: در پی توقف فعالیت برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت فارس، ارائه سوخت در حدود نیمی از جایگاه‌های عرضه سوخت استان فارس آغاز شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس خاطرنشان کرد: بیش از ٢٩۶ جایگاه سوخت رسانی در استان وجود داشته که از این تعداد ١۵٠ جایگاه به صورت آزاد نسبت به عرضه سوخت و با قسمت آزاد اقدام به عرضه سوخت می‌کنند.

احمدی زاده اضافه کرد: در شهر شیراز ۴۵ جایگاه سوخت وجود داشته که اکنون ١۵ جایگاه عرضه سوخت را آغاز کرده‌اند.

آغاز فعالیت مجدد برخی جایگاه‌های سوخت در سیستان و بلوچستان

از ظهر امروز جایگاه‌های بنزین در استان سیستان و بلوچستان نیز با مشکل در سامانه کارت سوخت روبرو شدند و این مشکل موجب ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های این استان شد به طوری که خودروهای بدون بنزین مجبور به توقف شدند.

بنابر این گزارش در حال حاضر و بر اساس گزارش‌های خبرنگاران مهر از سطح استان سیستان و بلوچستان هم‌اکنون وضعیت سوخت‌گیری در برخی جایگاه‌های سوخت به روال سابق بازگشته و هیچ‌گونه نگرانی در این باره نیست.

خوشبختانه بسیاری از جایگاه‌های سوخت در استان سیستان و بلوچستان به صورت دستی به مدار فعالیت بازگشته‌اند و جایگاه‌های عرضه سوخت «سی‌ان جی» در شهر زاهدان نیز مشکلی ندارد و تحویل سوخت کماکان برقرار است.

۸۵ جایگاه سوخت در خراسان رضوی فعال شدند

سید محمدجعفر قائمی‌طلب مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعال شدن دوسوم جایگاه‌های عرضه سوخت در منطقه خراسان رضوی خبر داد.

جایگاه‌های فعال شده تا این لحظه در خراسان رضوی به این شرح است:

جایگاه کریمدادی ۳۰۳ تایباد، جایگاه رمضانی ۳۰۶ تایباد، جایگاه امام خمینی ۳۰۹ تایباد، جایگاه ۳۰۱ تربت جام، جایگاه ۳۰۲ تربت جام، جایگاه ۳۰۷ تربت جام، جایگاه ۳۰۸ تربت جام، جایگاه اختصاصی ۳۱۱ تربت جام، فروشندگی نیل‌آباد تربت جام، جایگاه حسینیان ۷۰۱ درگز، جایگاه ۷۰۲ نوخندان، جایگاه الغدیر ۶۰۱ سرخس، جایگاه ۵۰۲ فریمان، جایگاه ۵۰۳ فریمان، جایگاه ۴۰۲ قوچان، جایگاه ۴۰۳ قوچان، جایگاه ۴۰۴ قوچان، جایگاه ۴۰۵ قوچان، جایگاه ۴۰۶ قوچان، جایگاه ۴۰۷ قوچان، جایگاه شهیری ۱۰۱ مشهد، جایگاه پزشکی ۱۰۲ چهارراه مشهد، جایگاه جم ۱۰۳ چناران، جایگاه سنگ‌بست ۱۰۴ مشهد، جایگاه خواجه‎ربیه ۱۰۶ مشهد، جایگاه ۱۷ شهریور ۱۰۷ مشهد، جایگاه طلاب ۱۰۸ مشهد، جایگاه ۱۰۹ طرقبه، جایگاه خطیب ۱۱۰ مشهد، جایگاه ترمینال ۱۱۲ مشهد، جایگاه کامران‌فر ۱۱۳ مشهد، جایگاه ابراهیمی ۱۱۴ مشهد، جایگاه فرهنگیان ۱۱۵ مشهد، جایگاه پیروزی ۱۱۷ مشهد، جایگاه علی‌آبادی ۱۱۹ مشهد، جایگاه جلالیان ۱۲۲ مشهد، جایگاه علی‌نژاد مشهد، جایگاه سلطانی ۱۲۴ مشهد، جایگاه تکریمی ۱۲۶ مشهد، جایگاه عدالتیان ۱۲۷ ابتدای جاده کلات مشهد، جایگاه بهار ۱۲۹ مشهد، جایگاه فرخنده‌نژاد ۱۳۰ مشهد، جایگاه شاندیز ۱۳۲، جایگاه سیدی ۱۳۴ مشهد، جایگاه نوروزی ۱۳۶ امام علی (ع) مشهد، جایگاه جلالیان نسب ۱۳۹ مشهد، جایگاه مشایخی ۱۴۲ مشهد، جایگاه ارمغان بهشت ۱۴۵ مشهد، جایگاه منتظر تربتی ۱۴۶ سه‌راه فردوسی مشهد، جایگاه نصیری گلبهار ۱۴۷ مشهد، جایگاه ره‌پیما ۱۴۹ مشهد، جایگاه میثاق ۱۵۱ مشهد، جایگاه محمدزاده ۱۵۲ مشهد، جایگاه حسینیان ۱۵۳ مشهد، جایگاه فخرایی ۱۵۴ مشهد، جایگاه پنج‌تن غلامی ۱۵۵ مشهد، جایگاه بهاری ۱۵۷ مشهد، جایگاه کاووسی ۱۵۹ خیابان سیدی مشهد، جایگاه خطیب کاظمی ۱۶۰ مشهد، جایگاه سلیمی ۱۶۱ بلوار میثاق مشهد، جایگاه اخترشناس ۱۶۲ مشهد، جایگاه قرشی ۱۶۳ مشهد، جایگاه خجسته ۱۶۵ خیابان عبدالمطلب مشهد، جایگاه راحمی ۱۶۶ مشهد، جایگاه علیرضایی ۱۶۷ بلوار توس مشهد، جایگاه شهید شریعتی ۱۶۸ کلات، جایگاه گهرنگار طوس ۱۶۹ مشهد، جایگاه آبکوه سامان ۱۷۰ مشهد، جایگاه آبکوه سامان ۱۷۱ مشهد، جایگاه باوندی ۱۷۲ مشهد، جایگاه اختصاصی ۱۷۵ مشهد، جایگاه اختصاصی ۱۷۶ چناران، جایگاه اختصاصی ۱۷۸ خیابان طلاب، مفتح مشهد، جایگاه ۲۰۱ نیشابور، جایگاه ۲۰۴ نیشابور، جایگاه ۲۰۶ نیشابور، جایگاه ۲۰۷ نیشابور، جایگاه ۲۰۸ نیشابور، جایگاه ۲۰۹ نیشابور، جایگاه ۲۱۱ نیشابور، جایگاه ۲۱۲ نیشابور، جایگاه ۲۱۳ نیشابور، جایگاه ۲۱۴ نیشابور، جایگاه ۲۱۵ نیشابور و جایگاه ۲۱۶ نیشابور.

۲۱ جایگاه عرضه سوخت در البرز بازگشایی شد

تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۱۷ جایگاه عرضه سوخت بازگشایی شده است و خودروها می‌توانند در این جایگاه‌ها بنزین بزنند. با اعلام روابط عمومی شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان البرز جایگاه‌های حسن‌آباد، مرکزی، گوهردشت، مارلیک، عظیمیه، نور، حصارک، قزلحصار، حافظیه، ارین، تیکمداش، مهرشهر، برادران حسینی، امامزاده طاهر، «ری زمین» جاده چالوس، توحید و پاسارگاد بازگشایی شده‌اند.

این جایگاه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیت و نرخ عرضه ۳ هزار تومانی فعال هستند. همچنین جایگاه‌های عرصه سوخت یموت در کرج، یاشار در طالقان، ورودی نظرآباد و جایگاه نظرآباد به چرخه سوخت‌رسانی بازگشتند تا تعداد جایگاه ها به ۲۱ برسد.

فعالیت ۱۱۰جایگاه عرضه بنزین در آذربایجان غربی از سرگرفته شد

احمد مجرد سه شنبه شب در گفتگوی خبری با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد از جایگاه‌های بنزین استان وارد مدار شده اند، افزود: ۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان تا ساعت ۱۹ امشب به مدار بازگشت و بقیه جایگاه‌ها تا دو ساعت آینده بازگشایی می‌شوند.

مدیر عامل شر کت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: از ۱۶۰ جایگاه سوخت در آذربایجان غربی ۱۱۰ جایگاه عرضه بنزین در این استان به صورت دستی بازگشایی شده که از این تعداد، ۳۱ جایگاه مربوط به ارومیه است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه جایگاه‌های معصومی، کوه کمری و پاسارگاد را از جمله جایگاه‌های سوخت بازگشایی شده در ارومیه اعلام کرد.

مجرد گفت: ارائه خدمات در این جایگاه‌ها فعلاً به صورت آزاد بوده و قیمت هر لیتر بنزین با ملبغ ۳ هزار تومان و گازوئیل ۶۰۰ تومان صورت می‌گیرد و هیچ گونه تغییری در میزان سهمیه و قیمت کارت‌های سوخت مردم ایجاد نخواهد شد.

عرضه بنزین در ۱۵ جایگاه سوخت استان ایلام

علی اصغر چاغروندی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام اظهار کرد: تا این لحظه ۱۵ جایگاه سوخت در سطح استان ایلام به صورت آفلاین فعال هستند.

وی گفت: ۶ جایگاه سوخت در سطح شهر ایلام فعال است. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام تصریح کرد: هفت تیم از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان در حال فعال کردن جایگاه‌ها سوخت شهرستان‌ها هستند.

۲۶ جایگاه عرضه سوخت در خراسان جنوبی فعال شد

قربانعلی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از اعلام اختلال با تلاش همکاران سعی شده عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه به نرخ دوم را در استان فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در استان تا کنون ۲۶ جایگاه فعال شده است، گفت: جایگاه‌های سوخت قاسمی، معصومیه، سالاری، چمران، شعله و جانبازان و شهدا و مشعل، مود، محراب و ولیعصر، طوس و ثامن خوسف در ناحیه مرکزی بیرجند، کرمانی و خاوران، شهرداری و خضری در قاین، خدابخش، مطهری و برادران و عشق آباد در طبس، قدسی نیا و باغشهر در فردوس، گلشنی و بعثت در نهبندان و سه قلعه سرایان سوخت با نرخ دوم را عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلی به لحاظ موجودی و ذخیره سوخت در استان نداریم، عنوان کرد: از مردم استان می‌خواهم که صبوری کنند تا مشکل به صورت کامل رفع شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: سعی می‌کنیم تا ساعتی دیگر ۸۰ درصد جایگاه‌ها را به صورت دستی فعال کنیم.

۲۶ جایگاه عرضه بنزین قم فعال شده است

سید محمود طاهری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قم سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت استان قم گفت: از ۶۲ جایگاه فعال عرضه بنزین در قم، تعداد ۲۶ جایگاه فعال شده است.

وی با اشاره به تلاش همه جانبه مسئولان امر برای راه اندازی تمام جایگاه‌های سوخت استان قم افزود: هم اکنون بیش از یک سوم جایگاه‌ها فعال است که ما می‌خواهیم به طور کامل تمام جایگاه‌ها را فعال کنیم.

بر اساس این گزارش در حال حاضر شهروندان برای سوخت‌گیری می‌توانند به جایگاه‌های مستقر در شهرک مهدیه، شهرداری مرکز، خیابان شهید بهشتی، الماس، ابریشم، مقدس زاده، صادقی، پارسیان، خیابان امام (ره)، الغدیر، هفت آسمان، خانه فردا، صفاشهر، خاکفرج، ستاره درخشان، کویر، پاسارگاد، مروارید و جام جم مراجعه کنند.

بازگشایی پمپ بنزین ها در مازندران / ۱۰۰ جایگاه فعال شد

از پیش ظهر امروز به دلیل بروز مشکل نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت، فعالیت جایگاه‌های پمپ بنزین همزمان با مناطق مختلف کشور در مازندران نیز دچار اختلال شد. این درحالیست که از همان زمان، تلاش برای رفع مشکلات و تبدیل و تغییر سیستم مکانیزه به مکانیکی آغاز شد و در حال حاضر برخی نازل‌ها به چرخه سوخت رسانی برگشته است.

طی چندساعتی که فعالیت جایگاه‌های با توقف مواجه شد و بااعزام اکیپ‌های فنی، روند رفع مشکلات جایگاه‌ها در استان شتاب گرفته و هر لحظه بر شمار پمپ بنزین‌های فعال افزوده می‌شود.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مازندران – ساری با بیان اینکه اختلال در سیستم توزیع سوخت پمپ بنزین‌ها مسئله‌ای کشوری است، افزود: حدود هشت اکیپ به پمپ بنزین‌ها اعزام شده تا سامانه را از حالت هوشمند خارج کنند و برای اینکه مردم بتوانند در پمپ بنزین سوخت گیری کنند، سامانه از حالت مکانیزه به مکانیکی تبدیل می‌شود.

حدود ۱۸۰ جایگاه سوخت در مناطق مختلف مازندران خدمات رسانی می‌کنند و بیش از ۱۰۰ جایگاه سوخت تاکنون فعال شدند.

۴۵ جایگاه سوخت در کرمانشاه فعال است / رفع مشکل عرضه تا ساعاتی دیگر

فریدون یاسمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۱۲۰ جایگاه عرضه سوخت در استان، تصریح کرد: با تلاش مأموران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه ۴۵ جایگاه عرضه سوخت به صورت مکانیکی و تا رفع مشکل با قیمت آزاد سوخت مورد نیاز مردم را تأمین می‌کنند.

یاسمی بیان کرد: همچنین در شهر کرمانشاه ۳۸ جایگاه عرضه سوخت فعال است که از این تعداد ۲۶ جایگاه سوخت در حال خدمت رسانی به مردم شهر کرمانشاه هستند.

وی تاکید کرد: استان کرمانشاه به لحاظ ذخیره منابع سوخت هیچ مشکلی ندارد و سوخت مورد نیاز استان به اندازه کافی ذخیره شده است و تا ساعات آینده تمام جایگاه‌های سوخت استان به صورت مکانیکی فعال خواهند شد.

بیش از ۴۰ باب جایگاه سوخت در لرستان به مدار عرضه برگشت

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان تاکید کرد: از مجموع ۸۷ جایگاه سوخت در سطح استان، بیش از ۴۰ مورد به مدار عرضه برگشته است.

وی با بیان اینکه تا کنون همکاران من وارد جایگاه‌ها شده‌اند و در شهرستان‌های مختلف تعدادی از جایگاه‌ها را به مدار عرضه برگرداندند افزود: در این راستا در شهرستان بروجرد چهار جایگاه «گنج افروز»، «جوجو»، «چراغی» و «اندیشه»، در شهرستان ازنا جایگاه «نیک اقبال» و «عبدالوند»، در شهرستان پلدختر جایگاه «کردعلیوند»، «بابازید» و «چاغروند» در شهر خرم آباد جایگاه «اسدالهی»، «بنی هاشمی»، «سیدی پور»، «جاودانه»، «کولیوند»، «زاگرس» و «صفاری»، جایگاه «آزاد راه» در آزاد راه خرم آباد - پل زال، جایگاه «زمانی» در شهرستان دلفان، در شهرستان دورود جایگاه «عربان»، «پاسارگاد» و «کلیایی» و در شهرستان الیگودرز جایگاه «هوشیار» به مدار عرضه باز گشته‌اند.

وی ادامه داد: خواهش من از هم استانی‌های عزیز این است که مقداری صبور باشند چرا که تک تک تلمبه‌ها و نازل‌ها باید دستکاری شود و یکی پس از دیگری به مدار عرضه برگردند، هیچ مشکلی از نظر تأمین فرآورده و موجودی فرآورده وجود ندارد، تنها نقص فنی است که همکاران در حال تلاش هستند جایگاه‌ها را به مدار عرصه بر می‌گردانند، خواهش من از هم استانی‌ها این بوده که اصلاً به شایعات گوش ندهند، هیچ اقدام، رخداد و رویدادی قرار نیست اتفاق بی افتد، یک نقص فنی کشوری رخ داده که در حال بررسی و رفع است.

۱۵ جایگاه سوخت در خراسان شمالی فعال است

مدیر شرکت فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی اظهار داشت: ۱۵ جایگاه سوخت در خراسان شمالی فعال است. شکوری گفت: مجموعاً خراسان شمالی دارای ۵۰ جایگاه است. وی بیان داشت: بنزین زدن با نرخ آزاد در این جایگاه‌ها میسر است.

۴ جایگاه عرضه سوخت در اراک فعال هستند

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت سوخت در استان مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر به هیچ وجه کمبود سوخت در جایگاه‌ها های سوخت استان مرکزی وجود ندارد.

جمشیدی ادامه داد: هیچ مشکلی در بحث وجود سوخت در جایگاه‌های استان نداریم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر با تلاش صورت گرفته ۴ جایگاه در شهر اراک مشغول عرضه سوخت هستند ولی فعلاً تنها امکان عرضه به صورت آزاد وجود دارد و مردم برای دریافت سوخت می‌توانند اقدام کنند.

جمشیدی گفت: فعلاً امکان استفاده از کارت سوخت نیست ولی هیچ مشکلی برای سهمیه بنزین مردم پیش نخواهد آمد و بحث تغییر نرخ و این مسائل هم تنها یک شایعه بیش نیست و هیچ خبری از این موضوع نیست.

از سرگیری فعالیت ۲۸ جایگاه عرضه بنزین در گلستان

عیسی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ۷۵ جایگاهی که در استان دچار اختلال شده بود با تلاش کارشناسان ۲۸ جایگاه فعال شده است اما فقط بنزین با نرخ آزاد عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گلستان افزود: در شهر گرگان جز دو جایگاه، تمام جایگاه ها فعال بوده و بقیه هم در حال برطرف کردن مشکل هستند.

وی تأکید کرد بزودی مشکل تمام جایگاه ها مرتفع خواهد شد.

هم اکنون ۲۳ جایگاه سوخت به مردم کردستان خدمت رسانی می کنند

عبدالله گیتی منش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اختلال در سامانه کارت‌های سوخت سراسر کشور، عرضه بنزین ونفت گاز در جایگاه‌های سوخت استان هم از ساعت ۱۰ صبح با مشکل مواجه شده است اما هم اکنون ۲۳ جایگاه به صورت آزاد به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

وی افزود: به همین منظور جلسه بحران در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی کردستان تشکیل و مقرر شد فعلاً جایگاه‌ها از اتصال به سامانه سراسری خارج شوند و سوخت به صورت آزاد عرضه شود.

گیتی منش با اشاره به اینکه هم اکنون در ۲۳ جایگاه استان سوخت به صورت آزادعرضه می‌شود، گفت: سهمیه سوخت خودروها در کارت‌های سوخت محفوظ است و مردم اخبار موثق را از رسانه ملی پیگری کرده و به شایعات توجه نکنند.

۲۵ جایگاه سوخت هرمزگان فعال و در حال عرضه سوخت به نرخ آزاد است

مرتضی عابدینی با ذکر این نکته که ۲۵ جایگاه سوخت هرمزگان فعال و در حال عرضه سوخت به نرخ آزاد است، اظهار کرد: بیشترین تمرکز در حوزه بندرعباس و مرکز شهر است تا شهروندان مشکلی در زمینه دریافت سوخت نداشته باشند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر در قشم سه جایگاه، کیش دو، میناب سه، جاسک سه، و در بندرلنگه چهار جایگاه فعال است و سوخت به نرخ آزاد عرضه می‌شود، عنوان کرد: ایجاد مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت، علت عرضه نشدن در برخی جایگاه‌ها است.

معاون فنی و عملیاتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان اضافه کرد: امیدواریم تا یک ساعت و نیم دیگر این مشکل برطرف، و سوخت مورد نیاز هم استانی‌ها در تمام جایگاه‌های هرمزگان عرضه شود.

عابدینی با اشاره به اینکه توقف فعالیت برخی جایگاه‌ها موقتی است و مشکلی برای سهمیه سوخت هم استانی‌ها ایجاد نمی‌شود و سهمیه‌ها بدون مشکل محفوظ است، خاطرنشان کرد: اکنون درجایگاه‌های شهید داج، پامرو، شهید ناصر، بلال، سامکو، پگاه، پارک جنگلی و آفتاب درخشان بندرعباس، سوخت به نرخ آزاد عرضه می‌شود.

مشکل پمپ بنزین‌های آذربایجان شرقی برطرف شد

گزارش میدانی خبرنگاران خبرگزاری مهر از وضعیت پمپ بنزین‌های تبریز و شهرستان‌های استان حاکی است که از ۱۷۳ جایگاه آذربایجان شرقی ۳۰ جایگاه فعال است که در ملکان ۱، بستان آباد ۱، میانه ۲، اهر ۳، تبریز ۶، مرند ۶، جلفا ۶، شبستر ۲، بناب ۱ و سراب ۲ جایگاه فعال است.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی نیز در این خصوص گفت: مشکل برخی جایگاه‌های تبریز به دلیل عدم استفاده از بنزین سهمیه‌ای تا ساعات آینده برطرف می‌شود و مردم نگران نباشند.

مشکل سوختگیری در ۱۲۰ پمپ بنزین اصفهان برطرف شد

بهمن علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلال در توزیع سوخت با کارت سوخت در استان اصفهان همچون سراسر کشور اظهار داشت: حل این مشکل از ساعات اولیه امروز در دستور کار قرار گرفت و به مرور در حال برطرف شدن است.

وی افزود: در استان اصفهان همه ۳۰۵ جایگاه توزیع بنزین دچار مشکل شده بود. سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته تاکنون مشکل ۱۲۰ جایگاه سوخت در استان اصفهان برطرف شده است، ابراز داشت: برطرف کردن مشکلات دیگر جایگاه‌ها نیز در حال برطرف شدن است.

بازگشت ۷۰ جایگاه سوخت در گیلان به مدار فعالیت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۷ جایگاه عرصه سوخت در گیلان غیر فعال هستند، گفت: در ابتدا تلاش شد تا مسیرهای اصلی، مناطق حساس و مراکز شهرستان‌ها وارد چرخه فعالیت شوند.

بالادست با بیان اینکه در تلاش هستیم جایگاه‌های باقیمانده را تا پایان امشب و یا بامداد فردا وارد مدار فعالیت کنیم، تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم انجام شده که همه جایگاه‌ها از صبح فردا نهایت غروب به سامانه هوشمند سوخت متصل شوند.

بیش از ۴۰ پمپ بنزین یزد به مردم سوخت آزاد عرضه می‌کنند

محمدرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سوخت رسانی در جایگاه‌های سوخت استان یزد با وقفه‌ای کوتاه مواجه شد اما اکنون مشکل در اغلب جایگاه‌ها برطرف شده و جایگاه‌ها به مدار عرضه بازگشته اند.

وی عنوان کرد: فعلاً امکان ارائه سوخت سهمیه بندی شده وجود ندارد اما سوخت آزاد بدون محدودیت در بیش از ۴۰ جایگاه استان عرضه می‌شود.

جلالی با بیان اینکه در ساعات اولیه بازگردانی جایگاه‌ها به مدار عرضه، ۲۰ پمپ بنزین به مدار بازگشت، افزود: در حال حاضر تقریباً تمام پمپ بنزین‌های یزد در حال عرضه سوخت به مردم هستند. وی ادامه داد: مردم می‌توانند بنزین را فعلاً با نرخ آزاد هر لیتر ۳ هزار تومان و گازوئیل را به نرخ آزاد هر لیتر ۶۰۰ تومان دریافت کنند.

۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت قزوین وارد مدار شده‌اند

منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلال در جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور اظهار کرد: تا الان ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان وارد مدار شده‌اند و مابقی تا آخر وقت امشب وارد مدار خواهند شد و ان شاءالله ظرف حداکثر ۴۸ ساعت این مشکل فنی به طور کامل رفع خواهد شد و جایگاه‌های سوخت بنزین به روال عادی سرویس دهی خواهند کرد.

محمد شفیعی فرماندار قزوین هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تلاش‌ها برای فعال شدن و رفع مشکل جایگاه‌های سوخت در شهرستان قزوین ادامه دارد، اظهار کرد: تا این لحظه ۶ جایگاه سوخت در شهرستان قزوین فعال شده و تا ساعاتی دیگر نیز تعداد دیگری از جایگاه‌های سوخت رفع مشکل خواهند شد.

وی افزود: جایگاه‌های سوخت فردوسی در مینودر، مقامی در بلوار آیت‌اله خامنه ای، فرزاد در روبروی میدان تره بار، آذران واقع در جنب ترمینال اتوبوس قزوین، جایگاه نسیم شمال واقع در کمربندی نسیم شمال و جایگاه رز واقع در کمربندی جمهوری اسلامی هم اکنون فعال بوده و به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

عرضه بنزین در ۳۷ جایگاه در اردبیل / مشکل سوخت به تدریج حل می‌شود

سید حجت مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جایگاه‌های سوخت هم زمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز با اختلال در توزیع با نرخ سهمیه کارت سوخت روبه‌رو شدند که تا به این ساعت ۳۷ مورد از ۷۲ مورد جایگاه در سطح استان دوباره آغاز به عرضه سوخت کردند.

وی ادامه داد: همکاران ما جایگاه‌های سوخت را به صورت دستی از سامانه خارج کرده اند تا مشکل مردم در اخذ سوخت حل شده و بتوانند سوخت را به صورت آزاد از جایگاه‌های عرضه بنزین دریافت کنند که این شرایط موقتی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: لازم به ذکر است که در مشکل اخیر و شبکه‌ای عرضه سوخت در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور خوشبختانه تعدادی از جایگاه‌ها آسیب ندیده‌اند و خدمات آن‌ها در عرضه سوخت به نرخ دولتی همچنان ادامه دارد.

مدنی گفت: به احتمال قوی در آخر وقت امروز مشکل کلیه جایگاه‌ها حل خواهد شد.

۸۵ جایگاه سوخت استان کرمان به مدار بازگشت

محسن اسماعیلی مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵ جایگاه سوخت در استان کرمان به مدار برگشته است. وی ادامه داد: مابقی جایگاه‌ها هم با تلاش همکاران ما به تدریج وارد مدار می‌شوند.

اسماعیلی بیان کرد: در مجموع ۲۷۷ جایگاه سوخت در استان کرمان داریم. مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اظهار کرد: در ناحیه مرکزی که شامل کرمان، بردسیر و رابر می‌شود از ۶۹ جایگاه ۱۸ جایگاه به مدار برگشته است.

مشکل جایگاه‌های سوخت در استان بوشهر برطرف شد

هوشنگ غلامی سرپرست پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اغلب جایگاه‌های سوخت در استان بوشهر برطرف شده و رفع مشکل در دیگر جایگاه‌ها نیز در حال انجام است.

وی از فعالیت ۷۹ پمپ بنزین در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در پی خلل در پمپ بنزین‌ها عملیات راه‌اندازی جایگاه‌ها آغاز شد و در ساعات آینده مشکل همه جایگاه‌ها رفع می‌شود.

۵۶ جایگاه سوخت در استان سمنان فعال شد

علی اکبر عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختلال پیش آمده در سیستم توزیع سوخت و کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های استان سمنان، بیان کرد: از ۷۸ جایگاه موجود در سطح استان سمنان ۵۶ جایگاه خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته فعال شد.

علیرضا عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مردم نگران تأمین سوخت نباشند چرا که سوخت مورد نیاز استان سمنان در انبارها موجود بوده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

جایگاه های سوخت خوزستان فعال هستند

نعمت‌الله نجفی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تأکید بر اینکه جایگاه‌های سوخت در خوزستان مشکلی ندارند و کنترل مستمر مخازن جایگاه‌های سوخت در حال انجام است، خبر داد: ۱۲ جایگاه سوخت در اهواز فعال شده است.

وی افزود: پس از اختلال ایجاد شده در خدمات الکترونیکی این جایگاه‌ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان خدمات سوختی را به شهروندان به‌صورت غیر الکترونیکی با قیمت آزاد ارائه می‌دهد.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان با تأکید بر اینکه مشکل خدمات‌دهی در ۲۰ درصد از جایگاه‌های سوخت استان رفع شده گفت: تلاش برای حل کامل مشکل جایگاه‌های سوخت در خوزستان ادامه دارد.

مشکل عرضه سوخت در ۴۰ پمپ بنزین استان زنجان رفع شد

مصطفی برجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز جایگاه عرضه سوخت استان همانند سایر نقاط کشور دچار مشکل شده بود، گفت: از مجموع ۶۰ جایگاه عرضه سوخت استان زنجان، مشکل سوخت گیری در ۴۰ برطرف شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان گفت: تلاش برای رفع مشکلات دیگر جایگاه‌ها نیز در حال انجام است.

فعالیت بیشتر جایگاه های عرضه سوخت در همدان

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان گفت: ۷۸ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت مایع تا این ساعت فعال هستند. امین روستایی با بیان اینکه در استان همدان ۹۶ جایگاه عرضه فرآورده‌های مایع بنزین و نفت گاز وجود دارد گفت: هم اکنون و تا ساعت ۲۲ حدود ۷۵ جایگاه عرضه سوخت مایع در استان فعال و در مدار خدمات رسانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه عرضه سوخت در این جایگاه‌ها به صورت دستی (آفلاین) و فقط با نرخ آزاد انجام می‌شود، افزود: تیم‌های اعزامی متشکل از مهندسان و کارشناسان منطقه با جدیت و سرعت در حال رفع مشکل و راه اندازی ۱۰۰ درصدی پمپ بنزین‌ها هستند.

تصاویری از فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت شهرها

گزارش‌های تصویری مهر از وضعیت پمپ‌های بنزین را اینجا و اینجا ببینید.