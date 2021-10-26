به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جلسه هماهنگی سفر استانی رئیس‌جمهور به استان سمنان عصر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای کامل و دقیق وعده‌ها و مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور، گفت: دستگاه‌های اجرایی فقط پیشنهاداتی را مطرح کنند که از اجرای کامل آن مطابق با برنامه زمابندی اطمینان داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تعهدات خود را با جدیت و تا اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی پیگیری کنند تا شاهد رضایتمندی جامعه و خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم باشیم.

در این جلسه که در آستانه نهمین سفر استانی رئیس‌جمهور و با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ورزش و جوانان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استاندار سمنان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد، توافقات و هماهنگی‌های لازم در خصوص طرح‌های اولویت‌دار استان سمنان مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست همچنین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، متعهد به اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی برای رفع مسائل و تنگناهای استان سمنان شدند تا پس از تصویب این طرح‌ها در سفر استانی رئیس‌جمهور، بسترهای لازم برای سرعت بخشیدن به روند توسعه این استان مهیا شود.