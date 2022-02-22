به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه هماهنگی سفر استانی رئیس‌جمهور به استان مازندران عصر امروز (سه‌شنبه) به ریاست محمد مخبر برگزار شد.

در این جلسه که معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استاندار مازندران، وزرای جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، طرح‌های اولویت‌دار استان مازندران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل پس و بحث و بررسی، توافقات لازم را برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان مازندران انجام دادند و با موافقت برای تخصیص منابع مالی، به اجرای این طرح‌ها متعهد شدند.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام تعهدات دولت به استان‌هایی که سفر استانی به آن‌ها انجام شده به طور کامل پرداخت شده است.