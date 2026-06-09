به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر سه شنبه در نشست پایش مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای تعهدات بانک‌های عامل تأکید کرد و ادامه داد: بانک‌ها باید در کمترین زمان ممکن، تعهدات مرتبط با سفر رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبات در ایجاد تحول و جهش اقتصادی در استان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف هستند با هماهنگی کامل و پیگیری مستمر، زمینه اجرای دقیق و سریع این تعهدات را فراهم کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم پرهیز از هرگونه تعلل و سردرگمی در مسیر پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف طرح‌ها تأکید کرد و خواستار پاسخگویی شفاف و اقدام عملی از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.