به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر سه شنبه در نشست پایش مصوبات سفر رئیسجمهور در حوزه اقتصادی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای تعهدات بانکهای عامل تأکید کرد و ادامه داد: بانکها باید در کمترین زمان ممکن، تعهدات مرتبط با سفر رئیسجمهور در بخش اقتصادی را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اهمیت این مصوبات در ایجاد تحول و جهش اقتصادی در استان افزود: همه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظف هستند با هماهنگی کامل و پیگیری مستمر، زمینه اجرای دقیق و سریع این تعهدات را فراهم کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم پرهیز از هرگونه تعلل و سردرگمی در مسیر پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف طرحها تأکید کرد و خواستار پاسخگویی شفاف و اقدام عملی از سوی دستگاههای مربوطه شد.
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