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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

بانک‌ها تعهدات سفر رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی را عملیاتی کنند

بانک‌ها تعهدات سفر رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی را عملیاتی کنند

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک‌های عامل در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعهدات خود نسبت به اجرای مصوبات اقتصادی سفر رئیس‌جمهور را عملیاتی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر سه شنبه در نشست پایش مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای تعهدات بانک‌های عامل تأکید کرد و ادامه داد: بانک‌ها باید در کمترین زمان ممکن، تعهدات مرتبط با سفر رئیس‌جمهور در بخش اقتصادی را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبات در ایجاد تحول و جهش اقتصادی در استان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف هستند با هماهنگی کامل و پیگیری مستمر، زمینه اجرای دقیق و سریع این تعهدات را فراهم کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم پرهیز از هرگونه تعلل و سردرگمی در مسیر پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف طرح‌ها تأکید کرد و خواستار پاسخگویی شفاف و اقدام عملی از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

کد مطلب 6854976

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