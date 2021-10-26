مترو تهران تا ۹ صبح چهارشنبه رایگان است

به دستور شهردار تهران، جهت رفاه حال شهروندان و مشکل اختلال در سامانه پمپ بنزینها مترو تهران تا ۹ فردا صبح رایگان شد.
همچنین سرویس دهی متروی تهران تا ساعت ۱۲ امشب به شهروندان انجام میگیرد.
به دستور شهردار تهران، جهت رفاه حال شهروندان و مشکل اختلال در سامانه پمپ بنزینها مترو تهران تا ۹ صبح چهارشنبه رایگان شد.
به دستور شهردار تهران، جهت رفاه حال شهروندان و مشکل اختلال در سامانه پمپ بنزینها مترو تهران تا ۹ فردا صبح رایگان شد.
همچنین سرویس دهی متروی تهران تا ساعت ۱۲ امشب به شهروندان انجام میگیرد.
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