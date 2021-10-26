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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۲۵

با حکم اشتاین مایر؛

استعفای مرکل پذیرفته شد/ صدراعظم آلمان رفت

استعفای مرکل پذیرفته شد/ صدراعظم آلمان رفت

«فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان طی جلسه‌ای رسمی، استعفای «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور و کابینه وی را پذیرفته و نامه پذیرش استعفا را تقدیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان طی جلسه‌ای رسمی، استعفای «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور و کابینه وی را پذیرفته و نامه پذیرش استعفا را تقدیم وی کرد.

در جریان برگزاری این مراسم، اشتاین مایر با تقدیر از مرکل و تلاش‌های وی طی چهار سال گذشته دولت، گفت: اتفاقات زیادی طی چهار سال گذشته رخ داد. اکتفا به گفتن اینکه دوره قانونگذاری قبلی با توجه به موضوعاتی که باید حل می‌شد دشوار بود، به تنهایی وضعیت واقعی امور را منعکس نمی‌کند.

رئیس جمهور آلمان همچنین با اشاره به سختی دوران کرونا که به گفته وی، جهان را زیر و رو کرد، از تلاش‌های مرکل در مقابله با این بیماری تشکر کرده و گفت: تلاش‌های زیادی از جانب شما و تمامی کشور (در این زمینه) انجام شد.

اشتاین مایر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تنش‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته صدراعظمی مرکل پرداخت که به گفته وی، موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا از سخت‌ترین آنها بود.

وی در عین حال نسبت به آینده پیش روی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و گفت: پیوستگی داخلی اروپا بی ثبات باقی مانده و کاهش تنش‌ها در کنار ایجاد توازن در منافع اروپا، همچنان از اولویت‌های اصلی دولت جدید در آلمان خواهد بود.

اشتاین مایر در انتهای سخنان خود اعلام کرد که مرکل و کابینه وی، تنها طی چهار سال گذشته، حدود ۶۰۰ قانون وضع کرده و به اجرا گذاشتند.

گفتنی است مرکل تا زمان تشکیل دولت بعدی آلمان، همچنان به وظایف خود به عنوان صدراعظم این کشور عمل خواهد کرد.

کد مطلب 5336840

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    نظرات

    • حسین IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نام این زن در تاریخ کشور آلمان ماندگار خواهد شد و نسلهای آینده به خاطر خدماتش به وی مباهات خواهند کرد و ایرانیان هم حسرت داشتن چنین مسولانی را خواهند خورد .

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