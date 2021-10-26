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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۰۱

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه خبر داد؛

فعالیت ۴۳ درصدی جایگاه‌های عرضه سوخت در کرمانشاه

فعالیت ۴۳ درصدی جایگاه‌های عرضه سوخت در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه از فعالیت ۴۳ درصدی جایگاه های عرضه سوخت در استان کرمانشاه خبر داد.

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ظهر امروز تاکنون بیش از ۴۵ جایگاه عرضه سوخت در استان کرمانشاه با تلاش نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مجدداً راه اندازی شده و مردم می‌توانند بنزین را با قیمت آزاد سه هزار تومان دریافت کنند.

وی افزود: براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۴۳ درصد جایگاه‌های سوخت در استان کرمانشاه راه اندازی و مشغول فعالیت بوده و در مجموع ۴۴ درصد جایگاه عرضه سوخت کشور در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه به لحاظ تأمین سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه در استان دچار کمبود نبوده و سوخت به اندازه کافی وجود دارد.

یاسمی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه دارای ۱۲۰ جایگاه عرضه سوخت بوده که ۳۸ جایگاه در کرمانشاه مشغول فعالیت هستند و مردم می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از آنان تأمین کنند.

وی تاکید کرد: با تلاش مأموران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه تمام جایگاه‌های عرضه سوخت بزودی آغاز به کار خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمانشاه گفت: مشکل فنی سامانه کارت هوشمند سوخت بزودی رفع خواهد شد و سهمیه سوخت دارندگان وسایل نقلیه کسر نخواهد شد.

کد مطلب 5336863

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    نظرات

    • حامد IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ادرس اون پمپ های فعال را بزارید

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