فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ظهر امروز تاکنون بیش از ۴۵ جایگاه عرضه سوخت در استان کرمانشاه با تلاش نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مجدداً راه اندازی شده و مردم می‌توانند بنزین را با قیمت آزاد سه هزار تومان دریافت کنند.

وی افزود: براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۴۳ درصد جایگاه‌های سوخت در استان کرمانشاه راه اندازی و مشغول فعالیت بوده و در مجموع ۴۴ درصد جایگاه عرضه سوخت کشور در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه به لحاظ تأمین سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه در استان دچار کمبود نبوده و سوخت به اندازه کافی وجود دارد.

یاسمی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه دارای ۱۲۰ جایگاه عرضه سوخت بوده که ۳۸ جایگاه در کرمانشاه مشغول فعالیت هستند و مردم می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از آنان تأمین کنند.

وی تاکید کرد: با تلاش مأموران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه تمام جایگاه‌های عرضه سوخت بزودی آغاز به کار خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمانشاه گفت: مشکل فنی سامانه کارت هوشمند سوخت بزودی رفع خواهد شد و سهمیه سوخت دارندگان وسایل نقلیه کسر نخواهد شد.