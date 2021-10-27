اعضای کنگره خواستار عدم فروش «اف-۱۶» به ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان کنگره آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا خواستند تا از فروش جنگنده «اف-۱۶» (F-۱۶) به ترکیه خودداری کند.

یازده نفر از نمایندگان مجلس آمریکا در نامه ای به جو بایدن و «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور درباره گزارش های اخیر مبنی بر اینکه ترکیه احتمال دارد تعداد ۴۰ فروند جنگنده جدید «اف-۱۶ اس» (F-۱۶s) و ۸۰ عدد کیت مدرن سازی مدل های قبلی این جنگنده را خریداری کند، ابراز نگرانی شدید کردند.

آنها همچنین اعلام کردند که مطمئن هستند که کنگره جلوی این قبیل صادرات را خواهد گرفت.

در نامه مذکور آمده است: پس از اعلام اردوغان در ماه سپتامبر مبنی بر اینکه ترکیه دور جدیدی از سامانه های دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه را خریداری خواهد کرد، ما نمی توانیم امنیت ملی خود را با ارسال هواپیماهای ساخت آمریکا به یک متحد پیمانی که همچنان مانند یک دشمن رفتار می کند، به خطر بیدازیم.

کاخ سفید در این زمینه اظهار نظر نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین رابطه گفت که این وزارتخانه در مورد مکاتبات با کنگره اظهار نظر نمی کند.

مخالفت نمایندگان کنگره آمریکا در حالی رسانه ای شده است که پیشتر «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده بود که این کشور روند خرید جنگنده های اف-۱۶ را از آمریکا آغاز کرده است.

پیشتر نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده بود که آنکارا به زودی هزینه ۱.۴ میلیارد دلاری که برای خرید جنگنده‌های «اف -۳۵» از آمریکا پرداخت کرده بود را پس خواهد گرفت.

این در حالی است که پیشتر ترکیه گفته بود که این کشور در صورت توقف فروش جنگنده‌های اف-۱۶ از سوی آمریکا، می‌تواند جنگنده‌های «سوخو-۳۵» و «سوخو-۵۷» از روسیه خریداری کند.

اردوغان پس از چند ماه کشمکش میان آنکارا و واشنگتن بر سر پروژه تولید مشترک جنگنده‌های اف-۳۵ که نهایتا منجر به کنار گذاشته شدن ترکیه از این پروژه مشترک شد، گفت که واشنگتن به وی پیشنهاد داده تا از مبلغ پرداختی بابت سرمایه گذاری مشترک در تولید این جنگنده‌ها، برای خرید جنگنده‌های اف-۱۶ از ایالات متحده استفاده کند، مطلبی که بعدا توسط آمریکا رد شد.

بر اساس قرارداد اولیه میان دو طرف، قرار بود آمریکا بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده اف-۳۵ را بابت سرمایه گذاری ترکیه در پروژه تولید این جنگنده، به آنکارا تحویل دهد که پس از اقدام آنکارا برای خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه، واشنگتن نسبت به کنار گذاشتن آنکارا از این پروژه اقدام کرد.