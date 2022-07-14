مانع تراشی مجلس نمایندگان آمریکا برای فروش اف۱۶ به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که مانع جدیدی برای برنامه جو بایدن برای فروش جنگنده‌های اف -۱۶ به ترکیه ایجاد خواهد کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را که توسط نمایندگان دموکرات «فرانک پالون» و «کریس پاپاس» پیشنهاد شده بود، به عنوان اصلاحیه قانون مجوز دفاع ملی سالانه با ۲۴۴ رأی موافق در مقابل ۱۷۹ رأی مخالف تصویب کرد.

به نظر می‌رسد که این یکی از جدیدترین تلاش اعضای کنگره برای اعمال کنترل بر فروش هواپیمای اف ۱۶ «لاکهید مارتین» به ترکیه به عنوان عضو ناتو است.

این اصلاحیه، آمریکا را از فروش یا انتقال جت جنگده اف ۱۶ به ترکیه منع می‌کند. شرط انتقال این جنگنده‌ها به ترکیه آن است که کاخ سفید تأیید کند که انجام این کار برای امنیت ملی آمریکا ضروری است و شامل اقدامات مشخصی است که از آنها برای پروازهای غیرمجاز علیه یونان استفاده نمی‌شود.

سناتور «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که قراردادهای بزرگ بین‌المللی آمریکا در حوزه تسلیحاتی را بررسی می‌کند، قبلاً گفته بود که با فروش این جنگنده‌ها به ترکیه مخالف است.

در عین حال طرح مذکور تا تبدیل شدن به قانون چندین قدم فاصله دارد. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی پس از دستیابی آنکارا به یک سیستم دفاع موشکی ساخت روسیه در سال ۲۰۱۹ به شدت نگران شدند و اقدام به اعمال تحریم‌هایی علیه ترکیه و همچنین حذف این کشور از برنامه جت‌های جنگنده F-۳۵ کردند.