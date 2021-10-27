پایان نشست شورای امنیت درباره سودان بدون بیانیه مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سودان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.

بر اساس این گزارش، برخی منابع دیپلماتیک در عین حال از تداوم مذاکرات برای دستیابی به بیانیه مشترک پیرامون تحولات سودان خبر دادند.

این در حالی است که منابع خبری از بازگشت «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان که از روز دوشنبه در حبس خانگی قرار گرفته بود به محل اقامتش در خارطوم پایتخت سودان خبر دادند.

گفتنی است که سودان از سال ۲۰۱۹ و پس از سقوط حکومت عمر البشیر وارد یک چرخه کشمکش قدرت میان نظامیان و سیاستمداران غیرنظامی شده است.

اکنون چند وقتی است که این کشمکش‌ها میان رهبران نظامیان و غیرنظامیان سودان بر سر تشکیل «دولت نظامی و یا غیرنظامی» به خصوص پس از ناآرامی های شرق سودان بالا گرفته است و هر یک دیگری را ناکارآمد قلمداد کرده و عامل بحران کنونی شرق این کشور می‌دانند.

ژنرال «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان خواهان انحلال دولت انتقالی خارطوم به ریاست عبدالله حمدوک نخست‌وزیر غیرنظامی سودان و پارلمان انقلابی سودان هم که متشکل از نمایندگان و سیاستمداران غیرنظامی است، خواستار برکناری ژنرال البرهان از قدرت شده بود.

اما صبح روز دوشنبه هرج و مرج و ناآرامی در پایتخت سودان، پس از آنکه «افراد مسلح ناشناس» محل اقامت عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر غیرنظامی این کشور را محاصره کردند، شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

افرادی با لباس نظامی راه‌های اصلی منتهی به پایتخت را قطع کردند و نیروهای نظامی به مقر رادیو و تلویزیون سودان در أم درمان یورش بردند و تعدادی از کارکنان آن را بازداشت کردند. تلویزیون دولتی آهنگ‌های میهن‌پرستانه پخش می‌کند. فرودگاه خارطوم هم اکنون بسته می باشد و پروازهای بین‌المللی به حالت تعلیق درآمده است و اینترنت در سراسر سودان قطع یا مختل شده است.

خبر وقوع کودتای سودان تنها دو روز پس از آن منتشر می‌شود که یک جناح سودانی که خواستار انتقال قدرت به حاکمیت غیرنظامی است، در جریان یک نشست خبری درباره یک «کودتای خزنده» هشدار داد.

شنبه گذشته، ائتلاف حامی نخست‌وزیر سودان موسوم به «اعلامیه آزادی و تغییر» که از نیروهای غیرنظامی تشکیل شده است، درباره وقوع کودتا از سوی نظامیان ارتش این کشور هشدار داد و اعلام کرد که بحران کنونی کشور به شکل «کودتای خزنده» است.

«یاسر عرمان» عضو شورای رهبری ائتلاف سودان «اعلامیه آزادی و تغییر» که تظاهرات علیه «عمر البشیر» رئیس جمهور سابق این کشور را در سال ۲۰۱۹ به راه انداخت، روز شنبه در یک نشست خبری در مقر خبرگزاری دولتی سودان بر حمایت مجدد ائتلاف از «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر و دولت متبوع او تأکید کرد.

این کودتا تنها دو روز پس از ملاقات جفری ویلتمن با مقام‌های نظامی و دولت مدنی سودان روی می‌دهد و همزمانی دیدار ویلتمن با این کودتا بسیاری از ناظران را بر آن داشته که خاستگاه کودتای سودان، واشنگتن است.