  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

در فضای مجازی صورت گرفت؛

حمله تند شاهزاده سعودی به وزیر لبنانی به دلیل انتقاد از جنگ یمن

حمله تند شاهزاده سعودی به وزیر لبنانی به دلیل انتقاد از جنگ یمن

پس از آنکه وزیر اطلاع رسانی لبنان از جنگ علیه یمن به شدت انتقاد و بر لزوم توقف هرچه سریعتر آن تأکید کرد، توسط یکی از شاهزادگان سعودی مورد هجمه گسترده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اظهارات اخیر «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان درباره بیهودگی جنگ یمن و لزوم توقف هرچه سریعتر آن، در داخل و خارج از لبنان جنجال‌آفرین شد.

بر اساس این گزارش، رسانه های لبنانی نزدیک به عربستان سعودی به شدت قرداحی را مورد هجمه قرار دادند و مدعی شدند که اظهارات او موجب وقوع یک بحران بزرگ در روابط میان بیروت و ریاض خواهد شد.

پس از هجمه های داخلی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی، نوبت به «عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی رسید تا به صورت گسترده وزیر اطلاع رسانی لبنان را در فضای مجازی مورد حمله قرار دهد.

این شاهزاده سعودی که از اظهارات قرداحی در انتقاد از جنگ یمن به شدت عصبانی و خشمگین بود، در فضای مجازی ضمن به سخره گرفتن سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان، گفت: قرداحی گفته است که در اظهاراتش قصد توهین به عربستان و یا امارات را نداشته است. من خطاب به او می گویم: آیا تو خودت احمق هستی و یا ما را احمق فرض کردی؟

هجمه های گسترده به اظهارات قرداحی در حمایت از ملت یمن پس از آن اتفاق افتاد که وی گفت: من معتقدم جنگ یمن یک جنگ بیهوده است و باید متوقف شود. ملت یمن از خود دفاع می کند. آیا چنین ملتی باید مورد تجاوز قرار گیرد؟

کد مطلب 5337087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاس IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این آقای جرج که با پولهای عریستان به این جا رسیده و روزی مجری برنامه تلویزیونی (من سیربح الملیون)در شبکه mbcبود وهمش از شاهزادها وکرمشون صحبت میکرد واقعا این ادما نون به ترخ روز میخورن.؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها