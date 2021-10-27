حمله تند شاهزاده سعودی به وزیر لبنانی به دلیل انتقاد از جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اظهارات اخیر «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان درباره بیهودگی جنگ یمن و لزوم توقف هرچه سریعتر آن، در داخل و خارج از لبنان جنجال‌آفرین شد.

بر اساس این گزارش، رسانه های لبنانی نزدیک به عربستان سعودی به شدت قرداحی را مورد هجمه قرار دادند و مدعی شدند که اظهارات او موجب وقوع یک بحران بزرگ در روابط میان بیروت و ریاض خواهد شد.

پس از هجمه های داخلی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی، نوبت به «عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی رسید تا به صورت گسترده وزیر اطلاع رسانی لبنان را در فضای مجازی مورد حمله قرار دهد.

این شاهزاده سعودی که از اظهارات قرداحی در انتقاد از جنگ یمن به شدت عصبانی و خشمگین بود، در فضای مجازی ضمن به سخره گرفتن سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان، گفت: قرداحی گفته است که در اظهاراتش قصد توهین به عربستان و یا امارات را نداشته است. من خطاب به او می گویم: آیا تو خودت احمق هستی و یا ما را احمق فرض کردی؟

هجمه های گسترده به اظهارات قرداحی در حمایت از ملت یمن پس از آن اتفاق افتاد که وی گفت: من معتقدم جنگ یمن یک جنگ بیهوده است و باید متوقف شود. ملت یمن از خود دفاع می کند. آیا چنین ملتی باید مورد تجاوز قرار گیرد؟