شورای همکاری خلیج فارس: وزیر اطلاع رسانی لبنان عذرخواهی کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «نایف فلاح مبارک الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اظهارات «جورج قرداحی» وزیر اطلاع‌رسانی لبنان علیه جنگ در یمن را مردود دانست.

بر اساس این گزارش، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن جانبداری از عربستان سعودی، گفت: قرداحی باید به دلیل اظهاراتش عذرخواهی کند! دولت لبنان موضع خود در قبال اظهارات قرداحی را اعلام نماید.

نایف الحجرف در ادامه اظهاراتش افزود: قرداحی نباید حقایق را وارونه جلوه دهد! این درحالی است که پیش از دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، یک شاهزاده سعودی به وزیر اطلاع رسانی لبنان هجمه برده بود.

«عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی که از اظهارات قرداحی در انتقاد از جنگ یمن به شدت عصبانی و خشمگین بود، در فضای مجازی ضمن به سخره گرفتن سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان، گفت: قرداحی گفته است که در اظهاراتش قصد توهین به عربستان و یا امارات را نداشته است. من خطاب به او می گویم: آیا تو خودت احمق هستی و یا ما را احمق فرض کردی؟

هجمه های گسترده به اظهارات قرداحی در حمایت از ملت یمن پس از آن اتفاق افتاد که وی گفت: من معتقدم جنگ یمن یک جنگ بیهوده است و باید متوقف شود. ملت یمن از خود دفاع می کند. آیا چنین ملتی باید مورد تجاوز قرار گیرد؟