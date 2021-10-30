به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «رأی الیوم»، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب مطلبی را در خصوص جنجال آفرینی عربستان سعودی علیه «جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، عطوان در مطلب خود در روزنامه رأی الیوم آورده است: واقعیت این است که سعودی‌ها نیز درست مانند صهیونیست‌ها دست به جنجال آفرینی می‌زنند. اخیراً عربستان سعودی به سفیر بیروت در ریاض ۴۸ ساعت وقت داده است تا خاک عربستان را ترک کند. واردات کالا از لبنان هم ممنوع شده است. سوال این است که این همه جار و جنجال برای چیست؟ مگر قرداحی چه گفته است؟

همه می‌دانند که جنگ یمن یک جنگ بیهوده و تجاوزکارانه است؛ اما سعودی‌ها اظهارات قرداحی را بهانه‌ای برای باج خواهی از بیروت قرار داده‌اند این تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلب خود تأکید کرده است: قرداحی یک ماه پیش از آنکه وزیر بشود در سخنانی نظر خود را پیرامون جنگ یمن بیان کرده است. او گفته است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده است. چرا عربستان سخنان قرداحی را نبش قبر کرده است؟ سعودی‌ها از این رهگذر به دنبال ارعاب و باج خواهی هستند. واقعیت این است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده و تجاوزکارانه است.

وی در ادامه نیز عنوان کرده است: چه کسی در یمن مراسم عزا و عروسی را بمباران می‌کند؟ چه کسی غیرنظامیان را به قتل می‌رساند؟ چه کسی اعلام کرد عملیات طوفان قاطعیت در یمن آغاز شده است؟ چه کسی مدارس، مساجد و مناطق مسکونی را هدف قرار می‌دهد؟ بر اساس آمار منتشر شده طی سالهای گذشته ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار یمنی در جنگ عربستان سعودی علیه این کشور شهید شده‌اند.

عطوان افزود: قرداحی از چنین جنگی با چنین ویژگی‌هایی انتقاد کرده است. همه ما باید از جنگ‌های بیهوده انتقاد کنیم. سعودی‌ها قصد تفتیش عقاید را دارند؛ این درست همان کاری است که صهیونیست‌ها انجام می‌دهند. پیشتر هم گوترش گفته بود که جنگ یمن یک جنگ بیهوده است. بنابراین، قرداحی چه سخن جدیدی را بر زبان جاری کرده است که مستحق این حجم از جاروجنجال باشد.

این تحلیلگر مشهور جهان عرب عنوان کرد: اکنون قرداحی با حماقت سعودی به پیروزی رسید. او درحال حاضر به یک قهرمان ملی تبدیل شده است. سعودی‌ها فراموش کرده‌اند که ترامپ، آن‌ها را گاو شیرده صدا می‌زد. اگر ترامپ نبود، اکنون مقامات سعودی باید به زبان فارسی صحبت می‌کردند. سعودی‌ها لبنان را به قطع روابط تهدید می‌کنند. سؤالی که وجود دارد این است که آنها تاکون چه خدمتی به لبنان کرده‌اند که اکنون می‌خواهند روابطشان را با بیروت قطع سازند؟

وی تصریح کرد: آنچه که علیه قرداحی صورت می‌پذیرد تجاوزی آشکار به آزادی بیان است. این تحلیلگر مشهور عرب زبان خطاب به سعودی‌ها گفت: می‌توانم قسم بخورم که شما در یمن متحمل شکست خواهید شد. یمن گورستان متجاوزان است. سیاست‌های شما در قبال یمن بیهوده و بی ارزش است. شما کسانی هستید که امروز دست به دامان ایران شده‌اید. شما باید در طرز تفکر خود بازنگری کنید.