امیر رضانواز سخنگوی انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سوخت اظهار داشت: اگر بخواهیم آمار واقع‌بینانه بدهیم، بیش از ۳۰۰۰ جایگاه به صورت تمام‌ظرفیت یا نیمه‌ظرفیت به چرخه بازگشته‌اند. در تهران ۸۰ درصد جایگاه‌ها به صورت کامل عرضه سوخت انجام می‌دهند.

وی افزود: همچنین ۲۰ جایگاه در تهران و ۲۰۰ جایگاه در کشور بنزین با نرخ سهمیه‌ای ارائه می‌دهند.

سخنگوی انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور تصریح کرد: از دیروز ۴۰۰۰ جایگاه‌دار و کارکنان فنی پالایش و پخش و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات سوختی بسیج شده‌اند، ولی به علت فاصله زیاد جایگاه‌ها از یکدیگر، روند فعال‌سازی قدری طول کشید.

رضانواز ادامه داد: در حال حاضر در تمام کلانشهرها به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد جایگاه‌ها فعال شده و شهر کوچک بدون جایگاه نداریم.

وی با اشاره به اینکه از عصر دیروز فعال‌سازی جایگاه‌ها توسط کارکنان پالایش و پخش شروع شد، گفت: روز گذشته احساس کردیم عدالت در فعالسازی جایگاه‌ها در گستره کشور کمرنگ شده به همین دلیل در رسانه‌ها و به طور رسمی این موضوع را اعلام کردیم و کارکنان شرکت پخش هم لطف کردن با رعایت این موضوع پراکندگی این بحث را در سراسر کشور رعایت کردند.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در پاسخ به این سوال که بازگشت به سامانه هوشمند چگونه انجام می‌شود، گفت: فعال‌سازی عرضه سوخت با نرخ سهمیه‌ای قطعاً کُندتر و از فعال‌سازی جایگاه‌ها با نرخ آزاد است. به طور مثال اگر از دیروز چندین هزار جایگاه با نرخ آزاد فعال شده، ولی فقط سامانه هوشمند ۲۰۰ جایگاه فعال شده است.

وی در پایان از رانندگان خودروهای سنگین خواست به دلیل ایجاد صف‌های طولانی و عدم نیاز به کارت سوخت در جایگاه‌های بین‌راهی، تقاضای گازوئیل بیش از سقف کارت خود نداشته باشند.

همچنین فاطمه کاه‌ی، سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالسازی مجدد سامانه هوشمند به دلیل نیاز به تیم فنی و تأیید لایه‌های امنیتی ممکن است کمی زمان‌بر باشد ولی همکاران تمام تلاش خودشان را برای تسریع این امر می‌کنند.