نظارت دانشگاههای بزرگ بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های این بخش را بروزرسانی کنیم و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

وی اظهار داشت: تاسیس مرکزی واحد در وزارت علوم با نام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اقدام مثبتی بود که در گذشته صورت گرفته و اثرات خوبی نیز داشته است. با استفاده از تجربه این مرکز می توانیم طرح نوینی را برای بحث نظارت و ارزیابی تعریف کنیم که در این زمینه فعال شدن بخش نظارت در حوزه هر معاونت قابل بررسی است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه برای استمرار نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی از موسسات آموزش عالی به افزایش نیروی انسانی نیاز است گفت: در این بخش می توانیم از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ و مادر هر استان برای نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی استفاده کنیم.