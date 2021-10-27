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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

وزیر علوم تاکید کرد؛

نظارت دانشگاههای بزرگ بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی

نظارت دانشگاههای بزرگ بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی

وزیر علوم گفت: برای ارزیابی و نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی به ویژه موسسات آموزش عالی آزاد؛ می توان از ظرفیت موسسات علمی مورد تأیید استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های این بخش را بروزرسانی کنیم و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

وی اظهار داشت: تاسیس مرکزی واحد در وزارت علوم با نام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اقدام مثبتی بود که در گذشته صورت گرفته و اثرات خوبی نیز داشته است. با استفاده از تجربه این مرکز می توانیم طرح نوینی را برای بحث نظارت و ارزیابی تعریف کنیم که در این زمینه فعال شدن بخش نظارت در حوزه هر معاونت قابل بررسی است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه برای استمرار نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی از موسسات آموزش عالی به افزایش نیروی انسانی نیاز است گفت: در این بخش می توانیم از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ و مادر هر استان برای نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی استفاده کنیم.

کد مطلب 5337286
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ایکاش یک نفر هم روی عملکرد سراسر افتضاح دانشگاه ازاد نظارت داشت

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