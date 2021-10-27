به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در دیدار با اهالی شهر رضوان و شوراهای اسلامی سطح بخش کالپوش به میزبانی این شهر بابیان اینکه قول و وعده با عدم امکان تحقق به مردم نمی‌دهیم، ابراز داشت: درخواست‌ها و مطالبات مردم کالپوش اولویت‌بندی و رسیدگی خواهد شد.

وی بابیان اینکه در صورت مراجعه سرمایه‌گذاران در بخش کالپوش بی‌تردید زیرساخت‌های لازم تأمین می‌شود، افزود: هر فرد یا گروهی قصد ایجاد مراکز گردشگری در منطقه کالپوش را داشته باشد، از تسهیلات مناسب گردشگری برخوردار خواهد شد.

استاندار سمنان بابیان اینکه به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد سرمایه‌گذاران گرفتار بروکراسی‌های اداری شوند، ابراز داشت: وجود قوانین دست‌وپا گیر باعث به عقب راندن سرمایه‌گذاران می‌شود لذا باید شرایطی کرد تا راه‌های پیش رو تسهیل و هموارتر شوند.

هاشمی بابیان اینکه مشکل تأمین نهاده‌های دامی برای دامداران استان در جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی مطرح و دستورات مناسب صادرشده است، اضافه کرد: مشکلات موجود در سطح استان رصد و با کمک دستگاه‌ها و درنهایت در سطح وزارت خانه‌ها حل می‌شود.