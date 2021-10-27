به گزارش خبرنگار مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه که صبح امروز(چهارشنبه) به صورت مجازی در نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان شرکت کرده بود، ضمن حمایت از ایجاد صلح و ثبات در افغانستان گفت: این کشور باید از صفر شروع کرده و خرابی‌ها را جبران کند.

لاوروف با بیان اینکه وضعیت فعلی افغانستان نتیجه حضور نظامی آمریکا در افغانستان است، تاکید کرد: از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم و شهروندان افغانستانی باید بدانند حقوق آنها عملی و اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: غربی‌ها و آمریکا از راه دور همواره تحقق اهداف خود را در افغانستان دنبال کرده‌اند.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: باید قومیت‌های مختلف در افغانستان را در نظر بگیریم و از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت کنیم و شهروندان افغان باید بدانند که حقوق آنها محقق و اجرایی خواهد شد.

لاوروف ادامه داد: در حال حاضر شاهد قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هستیم، بنابراین باید از همه امکانات منطقه‌ای و بین‌المللی برای بهبود وضعیت این کشور استفاده کنیم.

وی افزود: موضع شرکت کنندگان در این نشست به هم نزدیک است و این می‌تواند به تحقق صلح در افغانستان کمک کند.

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: درباره وضعیت افغانستان سازمان ملل باید نقش هماهنگی را ایفا کند و روسیه آماده است که تلاش خود را انجام دهد و کمک‌های بشردوستانه به کشور افغانستان ارسال کند.