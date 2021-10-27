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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۰

لاوروف در نشست همسایگان افغانستان:

روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند

روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند

وزیر خارجه روسیه وضعیت فعلی افغانستان را نتیجه حضور نظامی آمریکا و غربی‌ها دانست و گفت: روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه که صبح امروز(چهارشنبه) به صورت مجازی در نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان شرکت کرده بود، ضمن حمایت از ایجاد صلح و ثبات در افغانستان گفت: این کشور باید از صفر شروع کرده و خرابی‌ها را جبران کند.

لاوروف با بیان اینکه وضعیت فعلی افغانستان نتیجه حضور نظامی آمریکا در افغانستان است، تاکید کرد: از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم و شهروندان افغانستانی باید بدانند حقوق آنها عملی و اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: غربی‌ها و آمریکا از راه دور همواره تحقق اهداف خود را در افغانستان دنبال کرده‌اند.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: باید قومیت‌های مختلف در افغانستان را در نظر بگیریم و از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت کنیم و شهروندان افغان باید بدانند که حقوق آنها محقق و اجرایی خواهد شد.

لاوروف ادامه داد: در حال حاضر شاهد قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هستیم، بنابراین باید از همه امکانات منطقه‌ای و بین‌المللی برای بهبود وضعیت این کشور استفاده کنیم.

وی افزود: موضع شرکت کنندگان در این نشست به هم نزدیک است و این می‌تواند به تحقق صلح در افغانستان کمک کند.

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: درباره وضعیت افغانستان سازمان ملل باید نقش هماهنگی را ایفا کند و روسیه آماده است که تلاش خود را انجام دهد و کمک‌های بشردوستانه به کشور افغانستان ارسال کند.

کد مطلب 5337366

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