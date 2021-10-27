آمریکا مسئولیت فجایع افغانستان را بپذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزرای امور خارجه همسایه افغانستان صبح روز چهارشنبه ( ۵ آبان) در محل وزارت امور خارجه کشورمان آغاز شد.

در ابتدای این نشست حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان حاضر در این نشست گفت: در این نشست به بررسی وضعیت جدید در افغانستان می‌پردازیم.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم که بتوانیم با صدای واحد، پیام مشترک را هم به جامعه جهانی هم به کشورهای منطقه و هم به داخل افغانستان ارسال کنیم.

مسئولیت امنیت شهروندان افغانستانی و مرزها با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل است

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم؛ در این رابطه باید تاکید کنیم که مسئولیت امنیت شهروندان افغانستانی و مرزهای این کشور با همسایگان در درجه اول با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل است.

وی ادامه داد: همگان باید برای برون رفت افغانستان از بحران موجود کمک کنیم. احترام به حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور دیگران، جزو اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: برون‌رفت از بحران امروز در افغانستان نیاز به انسجام داخلی و به کارگیری همه ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از استعدادهای کشورهای همسایه دارد.

وی تصریح کرد: اما معتقدیم در وهله اول باید همه همسایگان به موازات آن جامعه جهانی توجه ویژه‌ای به وضعیت سیاسی، وضعیت انسانی، وضعیت گسترش تروریسم، وضعیت قاچاق مواد مخدر، وضعیت رعایت حقوق بشر و زنان در شرایط کنونی افغانستان داشته باشند.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: بسیاری از مشکلات فعلی افغانستان ریشه در مداخلات خارجی دارد و آمریکا باید مسئولیت خود را در قبال فجایعی که در دو دهه گذشته در افغانستان به بار آورده است، بپذیرد.

وی اضافه کرد: آمریکا باید برای برون رفت ملت بزرگ افغانستان و کاهش دردها و آلام پیش روی مردم این کشور اقدامات جدی در کنار تلاش‌هایی که جامعه جهانی به عمل می‌آورد، داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: خروج آمریکا از افغانستان نتیجه مجاهدت مردم بزرگ افغانستان است.