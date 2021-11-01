سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور کشورمان در سازوکارهای مختلف بین‌المللی با موضوع افغانستان گفت: آنچه که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده این است که ما در هر سازوکار منطقه‌ای که بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای باشد، مشارکت و از آن حمایت و استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما آنچه که در چارچوب سازمان ملل متحد نیز اتفاق بیافتد و برای بهتر شدن اوضاع مردم افغانستان ضروری باشد و مردم افغانستان خودشان بخشی از آن باشند نیز در آن شرکت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اضافه کرد: اما ایران هم در دوران جمهوری اسلامی افغانستان و هم در دوران پس از فرار فاجعه بار آمریکا و سقوط دولت اشرف غنی، نشان داده است که هیچ‌وقت در سازوکاری که بخواهد با هدفی غیر از خواست و اراده مردم افغانستان شکل بگیرد و یا اینکه برخی کشورهای فرامنطقه‌ای به صورت یکجانبه یا به صورت طراحی شده در آن حضور داشته باشند، شرکت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در خصوص ایالات متحده نیز همین طور است، ساز و کاری که خارج از همین ترتیبات منطقه‌ای یا چارچوب سازمان ملل متحد باشد، هیچگاه چارچوبی نیست که جمهوری اسلامی ایران، شرکت در آن را بپذیرد.