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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۳

خطیب‌زاده در گفتگو با مهر:

ایران در سازوکارهایی با حضور آمریکا درباره افغانستان شرکت نمی‌کند

ایران در سازوکارهایی با حضور آمریکا درباره افغانستان شرکت نمی‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران در سازوکاری که آمریکا و کشورهای فرامنطقه‌ای به صورت یکجانبه یا به صورت طراحی شده در آن حضور داشته باشند، شرکت نمی‌کند.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور کشورمان در سازوکارهای مختلف بین‌المللی با موضوع افغانستان گفت: آنچه که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده این است که ما در هر سازوکار منطقه‌ای که بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای باشد، مشارکت و از آن حمایت و استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما آنچه که در چارچوب سازمان ملل متحد نیز اتفاق بیافتد و برای بهتر شدن اوضاع مردم افغانستان ضروری باشد و مردم افغانستان خودشان بخشی از آن باشند نیز در آن شرکت می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اضافه کرد: اما ایران هم در دوران جمهوری اسلامی افغانستان و هم در دوران پس از فرار فاجعه بار آمریکا و سقوط دولت اشرف غنی، نشان داده است که هیچ‌وقت در سازوکاری که بخواهد با هدفی غیر از خواست و اراده مردم افغانستان شکل بگیرد و یا اینکه برخی کشورهای فرامنطقه‌ای به صورت یکجانبه یا به صورت طراحی شده در آن حضور داشته باشند، شرکت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در خصوص ایالات متحده نیز همین طور است، ساز و کاری که خارج از همین ترتیبات منطقه‌ای یا چارچوب سازمان ملل متحد باشد، هیچگاه چارچوبی نیست که جمهوری اسلامی ایران، شرکت در آن را بپذیرد.

کد مطلب 5340740

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