اقدامات تروریستی در افغانستان نبایدمرزهای ما را به مخاطره بیندازد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان عصر امروز(چهارشنبه) در پایان اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان طی نشستی خبری اظهار داشت: بیانیه نشست امروز ساعت پنج امروز منتشر می‌شود. طبیعی است که این بیانیه همه کشورها است و همه آن، مواضع ایران نیست. بیانیه پایانی طیفی از موضوعاتی است که نسبتا مواضع ایران را هم بیان می‌کند.

وی افزود: همه ما تأکید داریم که جامعه جهانی و کشورهای همسایه باید به مردم افغانستان کمک کنند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: تأکید ما بر این است که همه افغانی‌ها باید در کنار هم و وحدت ملی داشته باشند تا از این مراحل سخت و مشکلات خارج شوند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما با همه طرف‌های افغان در تماس هستیم و در سطح امنیتی با هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان تماس و گفتگو داریم.

وی تأکید کرد: ما طی تماس‌ها و گفتگوهایی که با طرف‌های افغان داشته‌ایم، به مسئولان و حاکمان افغانستان این موضوع را گوشزد کردیم که اقدامات تروریستی در افغانستان نباید منجر به ایجاد مخاطره در مرزهای کشورهای همسایه شود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه همه ما بر این مسئله تاکید داریم که باید کشورهای همسایه و جامعه جهانی به مردم افغانستان کمک کنند،گفت: هیئت حاکمه در افغانستان نیز دیگر اقوام را در حکومت سهیم کند و همه افغانستانی‌ها در کنار هم و با وحدت ملی در کشورشان از این مرحله سخت که ۲۰ سال اشغال و جنگ افروزی آمریکا و متحدان آن در افغانستان ایجاد کرده است خارج شوند.

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات نشست امروز وزرای امور خارجه همسایه افغانستان گفت: این نشست با اهمیت و متمرکز بر راه حل سیاسی افغانستان بود. ما در این رابطه در جلسه بسته خودمان بیشتر بحث کردیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه تاکید شد دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام تشکیل شود، گفت: ما تاکید کردیم که مشروعیت بین‌المللی بدون مقبولیت داخلی راه به جایی نخواهد برد.

وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: در عین حال همه ما نگرانی‌های مشترکی داشتیم که بخشی از آن در بیانیه پایانی آمده است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما نسبت به وضعیت حقوق بشر، زنان، گسترش تروریسم و تحولات داعش، نگرانی از تشکیل فقر و آوارگی و گسترش قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تامین امنیت مرزها نگرانی‌هایی داریم.

وی ادامه داد: همه ما بر این مسئله تاکید داریم که باید کشورهای همسایه و جامعه جهانی به مردم افغانستان کمک کرده و هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان نیز دیگر اقوام را در حکومت سهیم کنند و همه افغانستانی‌ها در کنار هم و با وحدت ملی در کشورشان از این مرحله سخت که ۲۰ سال اشغال و جنگ افروزی آمریکا و متحدانش در افغانستان ایجاد کرده‌اند، خارج شوند.



وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با همه طرف‌های افغان و هیئت حاکم سرپرستی افغانستان در سطح امنیتی در تماس هستیم و گفتگو داریم.

امیر عبداللهیان در خصوص اینکه آیا ایران در گفتگو با مقامات افغانستانی تضمینی برای امنیت مردم افغانستان گرفته است یا خیر؟ افزود: سفیر جمهوری اسلامی ایران در تهران بنا به دعوتی که از وی به عمل آورده‌اند، با وزیر خارجه هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان ملاقلات کرده است و نگرانی‌های خودمان را از مسیر این تماس‌ها به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در این گفتگوها درباره مدیریت موج احتمالی ورود آوارگان در فصل سرما به سمت ایران و هم نگرانی در حوزه امنیت مرزها و احتمالات تشدید قاچاق موادمخدر و مباحثی که مرتبط با امنیت مرزها و امنیت ملی است، بیان کرده‌ایم.

وی ادامه داد: مسئولین و حاکمان افغانستان را نسبت به اینکه اقدامات تروریستی نباید باعث به مخاطره افتادن امنیت کشورهای همسایه شود، توجه دادیم.

وزیر امورخارجه کشورمان همچنین درباره اینکه آیا تهران آمادگی برگزاری دور دوم گفتگوهای بین‌الافغانی را دارد یا خیر؟ گفت: فرمت مسکو با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در منطقه شکل گرفت. دور اول این گفتگوها هفته گذشته انجام شد و از طرف جمهوری اسلامی ایران، آقای کاظمی‌قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به همراه آقای موسوی مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست حضور پیدا کردند.

وی افزود: ما هر فرمتی که به تحقق صلح و ثبات و امنیت در افغانستان و نیز به برطرف شدن نگرانی‌های منطقه‌ای کمک کند را، مثبت و سازنده می‌دانیم و از مسکو به خاطر ابتکاری که به خرج داد، تشکر می‌کنیم.

امیرعبداللهیان افزود: آقای لاروف به صورت مجازی با اجلاس وزرای خارجی کشورهای همسایه افغانستان در تهران در تماس بودند و سخنان ایشان را شنیدید.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: ما فکر می‌کنیم فرمت‌های منطقه‌ای به دور از مداخلات خارجی و مداخلات جنگ‌افروزانه بیگانگان در منطقه باید هر چه بیشتر تقویت شود، از جمله در قالب همسایگان افغانستان، این امر می‌تواند این پیام را داشته باشد که مسائل منطقه توسط اهل منطقه قابل حل و فصل است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همچنان همه اقوام و طرف‌های اصلی در افغانستان را به مشارکت در تشکیل دولت فراگیر در این کشور تشویق می‌کند و به تلاش‌های خود برای تشویق همه طرف‌ها در رسیدن به این هدف و راه‌حل مهم سیاسی ادامه می‌دهد.

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه ما مذاکرات هسته‌ای را از دو هفته پیش در تهران آغاز کرده‌ایم، گفت: گفتگوهایی بین معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان با آقای «انریکه مورا» شروع شد و امروز آقای باقری در بروکسل برای تکمیل گفتگوها حضور دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما با آقای «انریکه مورا» و هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا در مورد این گفتگو می‌کنیم که زمانی که وارد مذاکره جدید با چهار بعلاوه یک خواهیم شد، چگونه مذاکره و چگونه بر مسائل تمرکز کنیم که اولاً همه طرف‌ها بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدات کامل خودشان در برجام برگردند، ثانیاً برگشتن آن‌ها به برجام آورده خیلی مهمی برای ما در جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

امیرعبداللهیان افزود: اینکه چگونه همه طرف‌ها به تعهداتشان در برجام برمی‌گردند، نشان خواهد داد که تحریم‌های ذیل برجام درباره جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم از نقطه برون‌رفت به مذاکرات وین بازگردیم، اما در عین حال، فرمتی را که در مذاکرات وین شکل گرفته است، قبول داریم و به زودی پس از ارزیابی از گفتگوی‌های امروز معاون سیاسی وزارت خارجه با آقای مورا و مسئولین اتحادیه اروپا درباره اینکه در چه تاریخی وارد گفتگو و مذاکره با چهار بعلاوه یک شویم، تصمیم می‌گیریم.

امیرعبداللهیان همچنین گفت: این زمان دیر نخواهد بود و به زودی مذاکرات آغاز خواهد شد و با چهار بعلاوه یک گفتگوها را از سر می‌گیریم.

وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح بخش دیگری از جزئیات امروز نشست وزرای امور خارجه همسایه افغانستان، گفت: یکی از مسائلی که در نشست امروز مطرح شد، تأکید به آزادسازی اموال و دارایی‌های مردم افغانستان در بانک‌های خارجی بود.

امیرعبداللهیان افزود: بیش از سه ماه است که کارمندان در افغانستان حقوق دریافت نکرده‌اند و شرایط معیشتی و مالی بسیار بدی در آنجا حاکم است، این می‌تواند سطحی از نابسامانی و آشوب‌های داخلی را رقم بزند.

وی گفت: این بازگشت باید به نحوی باشد که اموال و دارایی‌ها در اختیار همه مردم و اقوام در سراسر کشور افغانستان قرار گیرد تا بخشی از این چالش‌ها و بحران‌ها رفع شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه، درباره مذاکرات هسته‌ای با اروپا نیز، گفت: سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان یک روش ناپسندیده‌ای از نظر ما دارند و آن این است که به جای تلاش در ظرفیت ملی، در بعضی از موضوعات از جمله موضوع هسته‌ای درخواست دارند تا به صورت مشترک با یک مقام سیاسی ما در داخل یا خارج از کشور ملاقات کنند.

امیرعبداللهیان ادامه داد: البته بخش ناپسندیده‌تر این است که بعد از این ملاقات‌ها معمولاً یک بیانیه مشترک صادر و تنها حرف‌های خود را در آن قید می‌کنند و گاهی اوقات هم اعلام می‌کنند که به ایران در موضوعی فرصت دادیم.

وی افزود: ما چه در بروکسل و چه در تهران از هرگونه گفتگوی دیپلماتیک دوجانبه با آلمان، انگلیس یا فرانسه استقبال می‌کنیم، اما گفتگو با سه کشور اروپایی در موضوع هسته‌ای صرفاً در چارچوب ۱+۴ یعنی در کنار نمایندگان چین و روسیه که طرف‌های مذاکراتی ما هستند، خواهد بود، فرمتی که معقول و قابل قبول است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره زمان سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: اولاً ما قصد نداریم رفت و آمدهای آقای گروسی را به ایران هیجانی کنیم و به مسائل طبیعی که در همکاری بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد، گره بزنیم.

وی ادامه داد: ما یک توافق کلی داریم که بین آژانس و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و براساس آن تاریخ‌هایی برای سفر آقای اسلامی به آژانس بین‌المللی اتمی تعیین و برعکس، زمان‌هایی برای سفر آقای گروسی به تهران مشخص می‌شود.

امیرعبداللهیان افزود: لذا اصل اینکه در آینده آقای گروسی به تهران سفر خواهد کرد قطعی است، اما ذکر تاریخ و زمان آن چندان اهمیت ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در این سفر بحث‌های فنی متناسب با توافقات دنبال خواهد شد و رفت و آمدها هم انجام می‌شود.

وی گفت: اگر همه طرف‌ها به تعهدات کامل برجامی خود برگردند، قطعا ما نیز به تمام تعهداتمان برمی‌گردیم.

امیرعبداللهیان در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سؤالی در موضوع توافق جدید و بازگشت طرفین به تعهداتشان در برجام گفت: بخشی به آمریکا مربوط می‌شود که باید آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نشان دهد که اراده جدی برای بازگشت به برجام دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما خیلی مشتاق بازگشت آمریکا به برجام به صرف بازگشت نیستیم و مهم این است که نتیجه این بازگشت آیا به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود یا نه؟

وی افزود: آیا در راستای لغو تحریم‌ها باز خواهد گشت یا در راستای ایجاد محدودیت‌های جدید، ما فرض را بر این گذاشته‌ایم که براساس اظهارات مقامات آمریکایی در نیویورک، که «بایدن» حسن‌نیت دارد.

امیرعبداللهیان ادامه داد: گفتیم اگر چنین است، حداقل آقای بایدن به نشانه حسن‌نیت، ۱۰ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌هایی متعلق به ایران را آزاد کند، در شرایط مبارزه با کرونا در ایران و شرایطی که در جهان در این زمینه وجود دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: اگر آقای بایدن اراده جدی دارد، باید این اراده را به منصه ظهور برساند و ما بتوانیم باور کنیم که واقعا آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌ها جدی هستند.

وی تصریح کرد: هر چند که تعیین‌کننده، میز مذاکره است و هنر دیپلماتیک طرف ایرانی در کنار سایر طرف‌هایی که در کنار میز مذاکره حضور خواهند داشت.

امیرعبداللهیان ادامه داد: اما اینکه آیا به نتیجه و توافق قطعی خواهیم رسید این بستگی به روند مذاکرات، نیت و جدیت طرف‌های مقابل دارد.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: اگر همه طرف‌ها به تعهدات کامل خود برگردند، قطعا ما نیز به تمام تعهداتمان برمی‌گردیم.

امیرعبداللهیان افزود: دولت سیزدهم دولت عملگرا و نتیجه‌محور است و نتیجه برای ما مهم‌تر از حرف‌های زیبا زدن است.