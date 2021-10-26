به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه shnit جشنواره‌ای ۱۲ روزه است که هر ساله به صورت یک جشنواره فیلم فراملی و به طور همزمان در هشت شهرِ پنج قاره در سراسر جهان برگزار می‌شود.

این جشنواره در شهرهای برن پایتخت سوئیس، بوئنوس‌آیرس پایتخت آرژانتین، قاهره پایتخت مصر، کیپ‌تاون پایتخت آفریقای جنوبی، هنگ‌کنگ، مسکو پایتخت روسیه، سن‌خوزه پایتخت کاستاریکا، برگزار و مراسم اختتامیه این جشنواره در نیویورک ایالات متحده آمریکا برپا می‌شود.

انیمیشن ۱۱ دقیقه‌ای «خرچنگ» از تولیدات سال ۱۳۹۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که داستان پسربچه‌ای خجالتی و منزوی را که به عضویت در گروه تئاتر مدرسه علاقه دارد، روایت می‌کند، هر چند تنها نقشی که به او پیشنهاد می‌شود نقش یک خرچنگ است.

بر همین اساس جشنواره شنیت توانسته است با نمایش بیش از ۲۰۰ فیلم کوتاه در همه گونه‌ها بیش از ۳۵هزار فیلمساز و دوستدار فیلم را گردهم آورد.

نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه شنیت (Shnit) بین روزهای ۲۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ در حال برگزاری است.