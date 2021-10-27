خاطراتی از مواجهه مجید مجیدی با طالبان در «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه مستند، شصت و ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» جمعه ۷ آبان روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

پرونده این قسمت از برنامه نردبان، افغانستانی‌ها و بازنمایی آن در فیلم و عکس مستند است. سامره رضایی بازیگر و مستندساز افغانستانی مهمان ویژه این قسمت از نردبان است که در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره فیلم‌هایش با موضوع افغانستان صحبت کرده و مستندهایی که با این موضوع اصلی توسط مستندسازان ایرانی ساخته شده‌اند را نقد و بررسی می‌کند.

سامره رضایی اولین تجربه کاری خود در سینما را با مهدی فخیم‌زاده آغاز کرد و پس از آن در ده‌ها فیلم و تئاتر ایفای نقش کرده است. مستند «من یک بازیگر شادم» ساخته این مستندساز افغانستانی است که در سال ۱۳۹۴ در جشنواره «سینما حقیقت» به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. فرشته حسینی بازیگر نام آشنای سینما و تئاتر نخستین‌بار با بازی در همین فیلم جلوی دوربین رفت.

در بخش دیگر برنامه مرتضی پورصمدی فیلمبردار برجسته سینمای ایران مهمان برنامه است. او که تجربه کار کردن در افغانستان همراه با مجید مجیدی را دارد خاطراتی از مواجهه با طالبان در افغانستان را بیان می‌کند.

«نردبان» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمدحامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.