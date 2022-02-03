به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، هشتادمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، جمعه ۱۵ بهمن ماه روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این قسمت، همزمان با برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بوده و ضمن گفت‌وگو با تعدادی از کارگردانان این آثار، مروری بر مستندهای حاضر در این جشنواره دارد.

کامران جاهدی کارگردان مستند «تفنگ برادرم»، حجت طاهری کارگردان مستند «احتضار»، نیما مهدیان کارگردان مستند «آن مرد با اتوبوس آمد»، اشکان نجاتی و مهران نعمت‌الهی کارگردان مستند «مشق امشب» مهمان این قسمت از نردبان بوده و درباره فیلم‌هایشان که در جشنواره فیلم فجر حضور دارد صحبت می‌کنند.

در بخش ویژه و جدید برنامه نردبان با عنوان «چشم‌انداز»، دوربین شبکه مستند به اقصی نقاط کشورمان سفر کرده و روایتگر جاذبه‌های گردشگری استان‌های مختلف کشورمان می‌شود. در این قسمت، گنبد سلطانیه زنجان توسط فردین نظری معرفی می‌شود.

هم‌چنین فیلم «آب سرد» به کارگردانی هادی کیانی فلاورجانی که از جمله فیلم‌های ارسالی به نردبان است، در این برنامه معرفی شده و توسط حامد شکیبانیا و امید بلاغتی بررسی می‌شود.

در بخش «مستندباز» نیز نقدها و تحلیل‌های ارسالی مخاطبین برای فیلم «ارواح و صخره‌ها» مرور می‌شود.

«نردبان» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود. تکرار آن روز شنبه حوالی ۱:۳۰ و ۱۴:۳۰ است.