«نردبان» ویژه برنامه شبکه مستند برای گرامیداشت «روز سینما» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، پنجاه و نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، جمعه ۱۹ شهریورماه روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این قسمت، ویژه برنامه‌ای برای گرامیداشت روز سینما در تلویزیون است که از شبکه مستند پخش می‌شود.

مهمان این قسمت از برنامه مرتضی پورصمدی فیلمبردار باسابقه سینما و عکاس شناخته شده کشور است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره چندین دهه تجربه خود در سینمای کشور و مستندهایی که ساخته است، صحبت می‌کند.

همکاری مرتضی پورصمدی با چهره‌های نام‌آشنای سینمای ایران به ویژه مجید مجیدی، فرهاد ورهرام، خسرو سینایی، محمدرضا اصلانی، ابراهیم مختاری، احمد ضابطی جهرمی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، مهوش شیخ‌الاسلامی و … حضور در تولید صدها فیلم و مستند، دریافت جوایز متعدد سینمایی، همکاری با جوانان و … او را تبدیل به یکی از چهره‌های ماندگار سینمای ایران کرده است.

مهمان دیگر برنامه «نردبان» که به مناسبت روز سینما روی آنتن می‌رود، محسن یزدی مدیر شبکه مستند است. او درباره شرایط سینمای مستند کشور و همکاری با مستندسازان در شبکه مستند توضیح داده است و جزییاتی از پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند را بیان می‌کند.

معرفی و دعوت برای تماشای چند فیلم مستند داخلی و خارجی در روز سینما به همراه چند بخش متنوع دیگر ویژه برنامه «نردبان» به مناسبت روز سینما را تکمیل می‌کند.

«نردبان» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.