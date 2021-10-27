به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مراسم افتتاح خدمات و بازگشایی کتابخانه مرکزی امام خامنه‌ای سنندج، فردا پنجشنبه ۶ آبان با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان کردستان، نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، بهمن مرادنیا، استاندار کردستان، معاونان و مدیران کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

این‌مجموعه پیش از این به‌عنوان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از سال ۱۳۹۴ فعالیت داشت که نماینده ولی فقیه در استان کردستان به‌منظور تبدیل آن به کتابخانه عمومی مرکزی برای بهره‌برداری عموم مردم در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گذاشته است.

بازطراحی فضاها و تجهیز این کتابخانه در ادامه رویکرد مدیریت فعلی نهاد در تکمیل، تجهیز و افتتاح کتابخانه‌های مرکزی در سراسر کشور صورت گرفته است.

کتابخانه مرکزی امام خامنه‌ای سنندج که در زمینی به مساحت ۷۹۸ مترمربع و زیربنای ۳۴۱۷ مترمربع در ۶ طبقه واقع شده است و دارای بخش‌های مختلفی از جمله کودک، نشریات، نابینایان، ناشنوایان، سالن مطالعه آقایان و بانوان به صورت مجزا، اتاق‌های مطالعه اختصاصی آقایان و بانوان، اتاق‌های مطالعه گروهی و سالن مطالعه ویژه محققان است.

همچنین گالری، سالن جلسات، سالن آمفی تئاتر، کلاس آموزشی مبتنی بر وب، مخزن، مرجع، کمک درسی، نوجوانان، دیداری و شنیداری، نسخ خطی، مرکز مبادله کتاب استان، خدمات فنی و اتاق علم، که برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود، از قسمت‌های دیگر کتابخانه مرکزی استان کردستان است.