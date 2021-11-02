وزرای خارجه روسیه و جمهوری آذربایجان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جیحون بایرام‌اف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و روسیه طی تماس تلفنی درباره توافقنامه‌ آتش‌بس در قره‌باغ گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، وزرای خارجه دو کشور در مورد اجرای توافقنامه‌ آتش‌بس که در دهم نوامبر ۲۰۲۰ توسط باکو، ایروان و مسکو به امضاء رسید، مذاکره کردند.

آنها همچنین ضمن بررسی فعالیت‌ های کارگروه سه گانه قفقاز جنوبی در سطح معاونان نخست‌وزیر، بر اهمیت توسعه گروه ۳+۳ (متشکل از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان به اضافه ایران روسیه و ترکیه) نیز تاکید کردند.

بایرام‌اف و لاوروف همچنین روابط دو جانبه را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.