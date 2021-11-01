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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۳۰

امروز دوشنبه؛

معاون نخست‌وزیر اوکراین استعفا داد

معاون نخست‌وزیر اوکراین استعفا داد

درحالی رسانه ها از استعفای امروز «الکسی رزنیکوف» معاون نخست‌ وزیر اوکراین خبر می‌دهند که برخی گمانه زنی ها در این باره حاکیست که وی وزیر دفاع کشورش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «الکسی رزنیکوف» (Oleksii Reznikov) معاون نخست‌ وزیر اوکراین امروز دوشنبه استعفای خود از دولت این کشور را ارائه کرد.

به گزارش رویترز، معاون نخست‌ وزیر اوکراین تا کنون دلیل این اقدام خودر ا رسانه ای نکرده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های اوکراین اعلام کردند که «الکسی رزنیکوف» به عنوان مسئول ادغام مجدد سرزمین‌های مورد مناقشه در شرق اوکراین است، احتمالا به عنوان وزیر دفاع منصوب شود.

این در حالیست که نهاد ریاست جمهوری اوکراین هم تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.

کد مطلب 5341514

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