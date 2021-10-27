۵۰ میلیارد ریال برای ساخت موزه دفاع مقدس استان بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس اظهار داشت: استان بوشهر در دوران دفاع مقدس نقش مهم و برجسته‌ای داشته است که باید به خوبی معرفی شود.

وی با اشاره به حضور و نقش آفرینی رزمندگان استان بوشهر در هشت سال دفاع مقدس در سه جبهه زمینی، هوایی و دریایی تصریح کرد: احداث موزه در این استان ضروری است.

محمدی‌زاده بر لزوم ساخت موزه دفاع مقدس در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها زمینه تسریع در ساخت موزه دفاع مقدس در استان بوشهر فراهم شود تا شاهد تکمیل آن طبق برنامه زمان‌بندی باشیم.

استاندار بوشهر از تلاش برای سرعت بخشی در روند احداث موزه دفاع مقدس در این استان شد و اضافه کرد: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این موزه در استان تصویب و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به تعیین و جانمایی شش هزار مترمربع زمین برای ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر خاطرنشان کرد: باید با همکاری نیروی دریایی سپاه کار ساخت این موزه هر چه سریع‌تر به انجام برسد.

محمدی‌زاده خواستار استفاده از پارک کنار موزه برای استفاده از چیدمان تجهیزات مورد نظر شد و بیان کرد: زمین محل ساخت، اعتبار اولیه و مجری ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر تعیین شده است.