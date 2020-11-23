احداث باغ موزه دفاع مقدس استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس استان بوشهر اظهار داشت: ساخت این باغ‌موزه یکی از خواسته‌ها و مطالبات بحق در استان بوشهر بوده است.

عبدالکریم گراوند اضافه کرد: مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس رشادت‌ها و دلاوری‌های بسیار زیادی را خلق کردند و باغ موزه دفاع مقدس مکانی برای یادآوری رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان استان است.

وی با تاکید بر احداث بنای باغ موزه دفاع مقدس بوشهر باید در خور شأن مردم، شهدا و رشادت‌های مردم استان بوشهر ادامه داد: اعتبار ویژه‌ای در بودجه سال آینده برای پروژه باغ موزه دفاع مقدس اختصاص می‌یابد.

استاندار بوشهر تاکید کرد: مکان فعلی به عنوان محل نمادین آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس در نظر گرفته شده و مقرر شده مکان جدیدی در نزدیکی همین مکان برای محل احداث اصلی باغ موزه دفاع مقدس در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان بوشهر در این مراسم حضور داشتند.