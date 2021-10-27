  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۰۵

پنجره مهر؛

پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض برای اسکان موقت زلزله زدگان

پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض برای اسکان موقت زلزله زدگان

کوهرنگ- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پرداخت کمک های بلا عوض به مناطق زلزله زده «بازفت» خبر داد و گفت: برای اسکان موقت هر خانوار زلزله‌زده ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

دریافت 82 MB

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در حاشیه سفر به چهارمحال و بختیاری و بازدید از مناطق زلزله زده «بازفت» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در زمین‌لرزه ۱۲ مهر ماه ۸۸ واحد مسکونی شهری و ۴۰۸ واحد مسکونی روستایی در شهرستان «کوهرنگ» آسیب جدی دیده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی به تعمیر اساسی نیاز دارد، عنوان کرد: برای خسارت دیدگان ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: به‌منظور خرید لوازم خانگی و معیشتی زلزله‌زدگان به هر خانوار زلزله زده تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود.

کد مطلب 5337688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مراد قاسمی بابااحمدی(حموله) IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حوزه تمدنی که خوزستان و استان بختیاری و کلا لرستانات دارد در هیچ کجای دنیا به مانند حوزه تمدنی لرستانات و خوزستان نمی یابید از شوش دانیال بگیر از حوزه تمدنی ایلامی ها و آشوری ها در ایذه بگیر از پارسوماش مسجد سلیمان بگیر کجاست به مانند این حوزه تمدنی از دانشگاه نیشابور بگیر از آسیاب های شوشتر و بند م

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها