پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض برای اسکان موقت زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در حاشیه سفر به چهارمحال و بختیاری و بازدید از مناطق زلزله زده «بازفت» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در زمین‌لرزه ۱۲ مهر ماه ۸۸ واحد مسکونی شهری و ۴۰۸ واحد مسکونی روستایی در شهرستان «کوهرنگ» آسیب جدی دیده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی به تعمیر اساسی نیاز دارد، عنوان کرد: برای خسارت دیدگان ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: به‌منظور خرید لوازم خانگی و معیشتی زلزله‌زدگان به هر خانوار زلزله زده تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود.