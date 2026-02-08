به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیّر، ضمن تبریک چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یادآوری خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های نظام اسلامی آن است که برخلاف دوران طاغوت، مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.

امام جمعه دیّر با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: هر دو رهبر جامعه بارها تأکید کرده‌اند که فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، نوکری مردم است و هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تهدیدهای دشمنان تأکید کرد: دشمن در ماه‌های اخیر نگاه خود را به درون کشور معطوف کرده و از مشکلات و اعتراضات مردم برای موج‌سواری و ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می‌کند.

حسینی افزود: مسئولان باید قدر توفیق خدمت را بدانند و با روحیه دینی و انقلابی مشکلات مردم را پیگیری کنند تا دشمن نتواند از نارضایتی‌ها سوءاستفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایات اسلامی گفت: بندگان خدا در زمین کسانی هستند که برای رفع نیازهای مردم تلاش می‌کنند و چنین خادمانی در روز قیامت در امن و آرامش خواهند بود.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: برخورد خوش، پاسخ گرم و رفتار محترمانه با مردم هیچ هزینه‌ای ندارد اما موجب رضایت الهی و ثواب اخروی است. حسینی حفظ نظام اسلامی را از مهم‌ترین وظایف مؤمنان دانست و گفت: این نظام منادی اسلام و نقطه امید مسلمانان جهان است.

به گفته وی، هرگونه رضایت‌مندی مردم در راستای پاسداری از نظام اسلامی، جهاد محسوب می‌شود.

امام جمعه دیّر همچنین از تلاش‌های کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قدردانی کرد و گفت: این مجموعه با رویکردی جهادی، حتی در روزهای تعطیل میز خدمت برگزار کرده و با حضور در روستاها خدمات مستقیم به مردم ارائه داده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد ساختمان جدید زمینه‌ساز توسعه خدمات و رضایت بیشتر مردم شهرستان باشد.

حسینی ضمن دعا برای موفقیت مسئولان نظام اسلامی، بار دیگر بر لزوم خدمت صادقانه و بی‌منت تأکید کرد و گفت: باید کار را عبادت و خدمت را جهاد بدانیم تا انقلاب اسلامی همواره پویا و استوار بماند.