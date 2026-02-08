۱۸ پروژه عمرانی بنیاد مسکن در کنگان افتتاح یا اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در این آیین در شهرستان کنگان اظهار کرد: توسعه عمرانروستایی از اولویتهای استان بوشهر است و اکنون در تمام شهرستانهای استان شاهد اجرای همزمان پروژههای بنیاد مسکن هستیم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: از هفته دولت تا دهه فجر امسال ۷۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای استان به بهرهبرداری رسید که ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آنها هزینه شده است.
زارع گفت: اکنون عملیات اجرایی ۱۷ پروژه با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان کنگان آغاز شد.
وی یادآور شد: برای این پروژهها ۹۹۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۷ پروژه با ۳۱۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و ۱۰ پروژه با ۶۸۰ میلیارد ریال نیز از مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت هزینه شده است.
وی گفت: همچنین محور ساحلی پارس ۳ به طول ۳/۵ کیلومتر با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت نیز به بهرهبرداری رسید.
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