۱۸ پروژه عمرانی بنیاد مسکن در کنگان افتتاح یا اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در این آیین در شهرستان کنگان اظهار کرد: توسعه عمران‌روستایی از اولویت‌های استان بوشهر است و اکنون در تمام شهرستان‌های استان شاهد اجرای همزمان پروژه‌های بنیاد مسکن هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: از هفته دولت تا دهه فجر امسال ۷۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای استان به بهره‌برداری رسید که ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آنها هزینه شده است.

زارع گفت: اکنون عملیات اجرایی ۱۷ پروژه با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان کنگان آغاز شد.

وی یادآور شد: برای این پروژه‌ها ۹۹۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۷ پروژه با ۳۱۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و ۱۰ پروژه با ۶۸۰ میلیارد ریال نیز از مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت هزینه شده است.

وی گفت: همچنین محور ساحلی پارس ۳ به طول ۳/۵ کیلومتر با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت نیز به بهره‌برداری رسید.