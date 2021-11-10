ابراز نگرانی از تروریستی اعلام شدن سازمان های غیر دولتی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری روسیا الیوم به نقل از منابع آگاه در سازمان ملل اعلام کرد: آژانس‌های وابسته به سازمان ملل و انجمن توسعه بین الملل (ایدا) بر حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی فعال در اراضی اشغالی فلسطین که اسرائیل آنها را اخیراً تروریستی اعلام کرده است، تأکید کرد.

این نهادهای وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع خود افزودند: تصمیم فرمانده ارتش اسرائیل در کرانه باختری برای تروریستی خواندن و غیر قانونی اعلام کردن شش سازمان غیردولتی فلسطینی در کرانه باختری، باعث نگرانی آژانس‌های وابسته به سازمان ملل و انجمن توسعه بین ملل مستقر در فلسطین اشغالی شده است.

در ادامه بیانیه، ضمن ذکر اسامی این شش سازمان فلسطینی آمده است که این شش سازمان روز ۲۲ اکتبر به فرمان بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند و ارتش روز یکشنبه گذشته ۷ نوامبر آن را تصویب کرد.

این ۶ سازمان فلسطینی عبارتند از: «الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان»، «مؤسسة الحق»، «الحرکة العالمیة للدفاع عن الأطفال - فلسطین»، «اتحاد لجان العمل الزراعی»، مرکز «بیسان للبحث والانماء» و «اتحاد لجان المرأة الفلسطینیه».

نهادهای وابسته به سازمان ملل در متن بیانیه خود این اقدام رژیم صهیونیستی را «محدود کردن بیشتر فضای مدنی و انسانی» توصیف و تأکید کردند: اقدام اسرائیل، فعالیت این شش سازمان فلسطینی را که چند دهه با جامعه جهانی از جمله سازمان ملل برای ارائه خدمات اساسی به شمار زیادی از فلسطینی‌ها همکاری می‌کردند، به شدت محدود می‌کند.

در همین چارچوب، «لین هاستینگز» هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد: ادعاهای اسرائیل را به صورت جدی بررسی می‌کنیم. تاکنون هیچیک از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل اسناد مکتوبی را در تأیید این ادعاها دریافت نکرده‌اند. ما به ارتباط با همه شرکای مربوطه برای دست یافتن به اطلاعات بیشتر در این خصوص ادامه می‌دهیم.