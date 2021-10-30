به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و در گروه A آسیا، روز ۲۰ آبان در ورزشگاه صیدا لبنان به مصاف هم خواهند رفت.

لبنانی‌ها از چند هفته قبل در تلاش برای برگزاری مسابقه با حضور هواداران هستند و مکاتباتی با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده‌اند.

در این ارتباط «هاشم حیدر» رئیس فدراسیون فوتبال لبنان خبر داد که این فدراسیون در انتظار چراغ سبز فیفا و کنفدراسیون آسیا برای گرفتن مجوز حضور تماشاگران در ورزشگاه است.

حیدر به شبکه لبنانی lbci گفت: فدراسیون لبنان از تمایل فیفا و AFC مبنی بر برگزاری مسابقات لبنان بدون تماشاگر با توجه به حوادث امنیتی شگفت‌زده شد.

حیدر خاطرنشان کرد که این خبر را به وزارت ورزش و جوانان رسانده است و متقابلاً این وزارتخانه با دولت لبنان صحبت کرده و به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا اطمینان داده است که لبنان می‌تواند مسابقات خود را در حضور مردم میزبانی کند.

حیدر تاکید کرد که تمایل کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا این بود که مسابقات خارج از لبنان برگزار شود اما در نهایت این دو نهاد را مجاب به برگزاری بازی در لبنان کرده است.

این در حالی است که سایت elmaestrosport لبنان مدعی شد برگزاری بازی ایران و لبنان بدون حضور تماشاگران تقریباً قطعی است.

این سایت نوشت: «به نظر می‌رسد سرنوشت تیم ملی لبنان این است که حتی اگر در زمین خودش میزبان باشد، بدون هوادار بازی کند و این موضوع لبنان را از یکی از نقاط قوتش محروم می‌کند.»

سایت یاد شده تاکید دارد فیفا به دلایل امنیتی به لبنانی‌ها خبر داده است که این مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار شود و فدراسیون لبنان در حال تلاش برای تغییر نظر فیفا است.

elmaestrosport در ادامه مطلب خود نوشت: « تلاش برای اصلاح این تصمیم در حال انجام است، اما ما معتقدیم این تلاش‌ها ناامیدانه است و به نتیجه نمی‌رسد. با توجه به تحولات سیاسی پی در پی در لبنان که به هیچ وجه نشانه‌های مثبتی دیده نمی‌شود، تقریباً تصمیم بر این است که بازی‌های تیم ملی لبنان با ایران و امارات پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر برگزار شود.»