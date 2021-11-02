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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۲۷

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲؛

ابهام در حضور دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان برابر ایران

ابهام در حضور دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان برابر ایران

حضور دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان در بازی با ایران قطعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، «نور منصور» و «ماهر صابر» دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان به تازگی دوران مصدومیت خود را پشت سر گذاشته‌اند و در باشگاه‌های خود پا به توپ شده‌اند.

با این حال طبق اعلام سایت elmaestrosport لبنان، حضور این دو مدافع در بازی مقابل ایران و امارات مشخص و قطعی نیست. اگر آنها از نظر بدنی به شرایط ایده آل برسند، در لیست بازی با ایران و امارات قرار می‌گیرند در غیر این صورت این دو بازیکن در بازی‌های جام کشورهای عربی به میدان خواهند رفت.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان روز ۲۰ آبان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف هم می‌روند. این بازی در ورزشگاه صیدا لبنان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5339917

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