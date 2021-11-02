ابهام در حضور دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان برابر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «نور منصور» و «ماهر صابر» دو مدافع تیم ملی فوتبال لبنان به تازگی دوران مصدومیت خود را پشت سر گذاشته‌اند و در باشگاه‌های خود پا به توپ شده‌اند.

با این حال طبق اعلام سایت elmaestrosport لبنان، حضور این دو مدافع در بازی مقابل ایران و امارات مشخص و قطعی نیست. اگر آنها از نظر بدنی به شرایط ایده آل برسند، در لیست بازی با ایران و امارات قرار می‌گیرند در غیر این صورت این دو بازیکن در بازی‌های جام کشورهای عربی به میدان خواهند رفت.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان روز ۲۰ آبان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف هم می‌روند. این بازی در ورزشگاه صیدا لبنان برگزار می‌شود.