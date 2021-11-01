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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۰۲

احتمال برگزاری بازی در زمین بی‌طرف؛

میزبانی لبنان مقابل تیم‌ملی فوتبال ایران و امارات در ابهام

میزبانی لبنان مقابل تیم‌ملی فوتبال ایران و امارات در ابهام

بالا گرفتن تنش‌ها بین کشور لبنان و امارات باعث شده است تا میزبانی لبنان در مسابقات انتخابی جام جهانی مبهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال لبنان در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روزهای ۲۰ و ۲۵ آبان میزبان تیم‌های ایران و امارات است.

لبنانی‌ها از چند ماه پیش تلاش خود را برای گرفتن میزبانی این دو مسابقه انجام دادند و فیفا هم با این موضوع موافقت کرد اما بالا گرفتن تنش‌های داخلی در لبنان و همچنین تنش با چند کشور عربی ممکن است این میزبانی را هم تحت تاثیر قرار بدهد.

با توجه به اعلام دولت امارات مبنی بر عدم سفر شهروندان این کشور به لبنان، بعضی از رسانه‌ها خبر دادند ممکن است بازی تیم ملی دو کشور هم به یک زمین بی طرف منتقل شود.

به گزارش lebanonfg، هاشم حیدر رئیس فدراسیون فوتبال لبنان تاکید کرد که بازی با ایران و امارات به زمین بی طرف منتقل نمی‌شود.

این سایت در ادامه نوشت در صورتی که عدم حضور تیم ملی امارات در کشور لبنان از موارد اضطراری نباشد و این تیم به لبنان سفر نکند، مسابقه دو تیم با نتیجه ۳ بر صفر به سود لبنان خواهد شد.

از سوی دیگر فدراسیون فوتبال ایران هنوز واکنشی به این اخبار نشان نداده است. تیم ملی ایران در گروه A این رقابت‌ها با ۱۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و کره جنوبی با ۸ و لبنان با ۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

کد مطلب 5340801

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