به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان روز ۲۰ آبان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در ورزشگاه صیدا لبنان به مصاف هم خواهند رفت. این بازی اهمیت زیادی برای این دو تیم دارد.

ایران در حال حاضر با ۱۰ امتیاز صدرنشین گروه A است و لبنان با ۵ امتیاز بعد از ایران و کره جنوبی، در رده سوم قرار دارد. همین موضوع باعث شده است تا لبنان برای بازی با ایران بسیج شود و تمام ظرفیت خود را برای کسب سه امتیاز برابر تیم ملی کشورمان به کار بگیرد.

برگزاری بازی با تماشاگر

اولین اقدام فدراسیون فوتبال لبنان تلاش برای برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران است. هرچند هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است که این بازی با حضور تماشاگر برگزار می‌شود اما به نظر می‌رسد لبنانی‌ها تمام موانع میزبانی با تماشاگر را برداشته‌اند و به احتمال زیاد ۶۰ درصد ورزشگاه را با تماشاگران پر خواهند کرد.



ورزشگاه صیدا محل برگزاری مسابقه ایران و لبنان

تعطیلی ادارات و ارگان‌های آموزشی

بازی لبنان و ایران ساعت ۱۴ روز پنجشنبه برگزار می‌شود. این ساعت برای لبنانی‌ها چندان مناسب نیست چرا که طبق اعلام سایت lebanonfg، مسابقه در یک روز و ساعت کاری و تحصیلی برگزار می‌شود، در حالی که سفر از بیروت تا صیدا، حدود ۴۵ دقیقه طول می‌کشد. سایت kooora هم خبر داده است که تماس‌هایی با مقامات رسمی و آموزشی آغاز شده تا روز پنجشنبه تعطیل شود و یا ساعت کاری حداقل نصف شود تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیایند.

۲۰۰ دستگاه اتوبوس رایگان برای انتقال تماشاگران

لبنانی‌ها برای انتقال راحت هواداران به ورزشگاه و حمایت از تیمشان مقابل ایران، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس رایگان تا ورزشگاه صیدا پیش بینی کرده‌اند. این کار توسط یک کمپین ملی صورت می‌گیرد که ۸۰ داوطلب و جمعیت فعال دارد. این اتوبوس‌ها از ۶۲ نقطه تماشاگران را به ورزشگاه می‌رسانند. بعضی از باشگاه‌ها هم اعلام کرده‌اند که اتوبوس‌هایی را برای اعزام تماشاگران از مناطق خود تا استادیوم صیدا قرار می‌دهند.

حمایت باشگاه‌ها از تیم ملی

علاوه بر این، تعدادی از باشگاه‌های لبنانی تیم ملی این کشور اعلام همبستگی کردند. «اسعد صقال» رئیس باشگاه النجمة، «نبیل بدر» رئیس باشگاه الانصار و «سمیر دبوق» رئیس باشگاه شباب الساحل در کنار گروهی از بازرگانان و افراد ثروتمند اعلام کردند حمل و نقل هواداران خود را تا ورزشگاه تضمین می‌کنند. فدراسیون فوتبال لبنان همچنین تماس‌هایی را با مقامات مختلف برای ترغیب آنها به حفظ اقدامات بهداشتی و امنیتی لازم انجام داده است تا تصویر متمایزی از لبنانی‌ها به نمایش گذاشته شود.



انتقال رایگان تماشاگران با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس

مسئول رسانه‌ای لبنان: تدارکات ما ویژه است

«فاتن ابی فرج» مسئول رسانه‌ای فدراسیون فوتبال لبنان تاکید کرد که تدارکات این تیم برای رویارویی با ایران و امارات به شکل ویژه ای در حال انجام است. وی گفت: کسب ۵ امتیاز لبنان خارج از خانه یک اتفاق تاریخی است. فدراسیون لبنان تمام امکانات لازم را برای برگزاری مسابقات در زمین خود فراهم کرده است و اردوی تیم قبل از دیدار با ایران در ورزشگاه البابلیه برگزار می‌شود.

توجه لبنانی‌ها به درخشش لژیونرهای ایران در اروپا

علاوه بر این، رسانه‌های لبنان به صورت همزمان تحولات و اتفاقات تیم ملی ایران را رصد می‌کنند. سایت lebanonfg به درخشش مهاجمان ایران در اروپا طی یک هفته اخیر اشاره کرد و نوشت: «در بازه زمانی یک هفته تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی در اروپا به میدان رفتند. مهدی طارمی یکی از مطرح ترین چهره‌های تیم ملی ایران با پیراهن پورتو چهار گل به ثمر رساند. سردار آزمون هم دو گل برای زنیت روسیه به ثمر رساند. علی قلی زاده یک گل برای رویال شارلوای بلژیک به ثمر رساند و یک پاس گل داد. علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم بواویشتا پرتغال دروازه خود را بسته نگه داشت.»

چرا بازی ساعت ۱۴ برگزار می‌شود؟

باوجود اینکه ساعت ۱۴ روز پنجشنبه بدترین زمان برای برگزاری بازی لبنان محسوب می‌شود، اما چرا این ساعت برای مسابقه انتخاب شده است؟ طبق اعلام «رضوان غندور» داور بین المللی سابق لبنان، دلیل انتخاب این ساعت کافی نبودن نور ورزشگاه صیدا است چرا که امکان برگزاری بازی در ساعات پایانی روز و نزدیک به تاریکی را نمی‌دهد.