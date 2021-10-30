به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر فوتبال موفق شد با نتیجه یک بر صفر تیم تراکتور را شکست بدهد و به سومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها برسد.

فرهاد مجیدی بعد از پایان این بازی در نشست خبری حاضر شد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مجیدی در ابتدا گفت: می توانستیم در نیمه نخست به گل برسیم. چند فرصت داشتیم که از آن استفاده نکردیم. در نیمه دوم گل زدیم و سعی کردیم بازی را مدیریت کنیم. به بازیکنانم بابت این برد تبریک می گویم. همچنین به آنها تبریک می گویم که در سه مسابقه گل نخورده ایم. گل نخوردن یکی از اصولی بود که دنبالش بودیم.

وی افزود: توقع از تیم ما بالا است ولی هرچه از لیگ بگذرد تیم ما هماهنگتر می شود و بازی های زیباتری به نمایش خواهد گذاشت.

سرمربی استقلال در خصوص مذاکره سایر تیم ها از جمله فولاد با علیرضا رضایی و رشید مظاهری دروازه بان های استقلال اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه جدایی به علیرضا رضایی نمی دهم. او دروازه بان بسیار جوانی است و می تواند ۱۰ سال دروازه بان تیم ملی باشد. درباره سایر بازیکنان می توانیم با باشگاه صحبت کنیم.

مجیدی درباره وضعیت لیست استقلال و خارج شدن احتمالی نام دیگر بازیکنان با ورود «ژستد»، تاکید کرد: هر اتفاقی رخ بدهد شما را از طریق رسانه باشگاه در جریان می گذاریم.

وی در خصوص مصدومیت سیاوش یزدانی مدافع استقلال گفت: مصدومیت خاصی نبود. نمی خواستیم آسیب دیدگی او تشدید شود و برای همین او را تعویض کردیم.

سرمربی استقلال درباره اهداف و مسیرش برای سال های بعد تصریح کرد: هر بازیکن و مربی ای اهدافی در ذهنش دارد. هدف های بزرگی در مربیگری دارم. می دانم برای رسیدن به اهدافم باید تلاش کنم، مطالعه کنم و کلاس بروم. اهداف بزرگی دارم. تمام تلاشم را برای رسیدن به آن می کنم. امیدوارم در عرصه مربیگری به اهداف مدنظرم برسم.

فرهاد مجیدی در پایان گفت: از مدیریت باشگاه تشکر ویژه می کنم. تمام مشکلاتی که در این مدت وجود داشت، به حداقل رسیده است. باشگاه کمک کرده بچه ها با شرایط روحی خوب وارد مسابقه بشوند. به هواداران استقلال قول می دهم استقلال تیمی باشد در حد قواره این تیم و فوتبالی بازی کند که هواداران از تماشای بازی هایش لذت ببرند. بازیکنانم این توان را دارند و فقط باید بیشتر کار کنیم و زحمت بکشیم. به ایده ای که در ذهنم دارم می رسم.