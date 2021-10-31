ژاپن شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژاپن امروز یکشنبه شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است که آزمونی برای «فومیو کیشیدا» نخست وزیر محافظه کار این کشور محسوب می شود که بیش از چند هفته ای از دوره زمامداری اش نمی گذرد.

اگرچه طی یک سال گذشته، ژاپن به واسطه انتخابات درون حزبی لیبرال دموکرات ها، دو نخست وزیر متفاوت را تجربه کرد؛ اما در بیش از دو سال گذشته، این نخستین انتخابات عمومی است که در این کشور برگزار می شود.

اکنون رای دهندگان ژاپنی هستند که تصمیم می گیرند جای پای کیشیدا را در صحنه اداره کشور محکم کنند یا اینکه با بی اعتمادی به حزب متبوع او، سومین اقتصاد بزرگ دنیا را به دوره ای از عدم قطعیت سیاسی سوق دهند.

حزب لیبرال دموکراتیک به دلیل عدم توفیق در مهار کرونا، جایگاه اجتماعی اش را تا حد زیادی از دست داده و احتمالا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ به این سو، اکثریت خود را در مجلس عوام از دست می دهد. با این حال، احتمال زیادی وجود دارد که ائتلاف آن با حزب «کومیتو» در رأس حکومت باقی بماند.

اما تا این جای کار هم، کیشیدا در عرصه داخلی، در پیشبرد سیاست هایی برای کمک به مردم نیازمند و در عرصه خارجی، برای افزایش بودجه نظامی در راستای مقابله با چین، با چالش هایی مواجه بوده است.