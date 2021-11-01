حزب «لیبرال دموکرات» ژاپن صاحب اکثریت تک حزبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه وعده داد که از پیروزی غافلگیر کننده خود، آن هم در حالی که تصمیم های سیاسی چالش برانگیزی پیش رو دارد؛ بهترین استفاده را خواهد کرد.

این نخستین واکنش او به توفیق حزب حاکم «لیبرال دموکرات» در کسب اکثریت پارلمانی آن هم در شرایطی است که پیش بینی می شد این حزب کنترل خود را بر مجلس عوام از دست بدهد.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که اگرچه حزب لیبرال دموکرات، در مقایسه با دوره قبل، ۱۵ کرسی پارلمانی را از دست داد؛ اما اکنون، حتی بدون ائتلاف با حزب «کومیتو» هم، از اکثریت برخوردار است.

این نتیجه رضایت بخش، به کشیدا که فقط یک ماه از دوره نخست وزیری اش می گذرد، این فرصت را می دهد که سیاست هایش را به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس اعیان که سال ۲۰۲۲ برگزار می شود؛ پیش ببرد چون در حال حاضر، کنترل دولت و پارلمان، در دست حزب متبوع وی است.

کیشیدا که علاوه بر عنوان وزیر خارجه سابق، سابقه بانکداری هم دارد؛ با اصلاح سیاست های سنتی جناح راستگرای حزب حاکم، به دنبال افزایش بودجه نظامی در سودای تقابل با چین است. با این حال، اقبال حزب کمیتو به عنوان یار ائتلافی لیبرال دموکرات ها که کرسی های خود را از ۲۹ به ۳۲ افزایش داده است؛ می تواند در برخی موارد مانع از پیشبرد دلخواه سیاست های وی باشد.

پارلمان ژاپن ۴۶۵ کرسی دارد و اکثریت نسبی آن ۲۳۶ کرسی می‌شود که در حال حاضر، لیبرال دموکرات ها به تنهایی ۲۶۱ کرسی در اختیار دارند.