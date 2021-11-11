در برابر روسیه و چین سیاست خارجی قاطعی را در پیش می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، «فومیو کیشیدا»، نخستوزیر جدید ژاپن در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران به عنوان نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که به دنبال سیاست خارجی قاطع در برابر روسیه و چین است.
کیشیدا، صدویکمین نخستوزیر ژاپن روز، چهارشنبه در نشست خبری خود گفت: تصمیم دارم در قبال روسیه و چین بر چیزی اصرار کنم که ضروری است اصرار کنم و سیاست خارجه سرسختانه و قاطعی را در پیش بگیرم.
نخست وزیر جدید ژاپن با اعلام اینکه روابط کشورش با شرکایی که با دیدگاه ژاپن موافق هستند، توسعه خواهد یافت، گفت: قصد دارد همزمان تا پایان سال جاری میلادی به منظور ادامه تقویت ائتلاف ژاپن - آمریکا و اجرای مفهوم منطقه آزاد و باز در دو اقیانوس هند و آرام به واشنگتن سفر داشته باشد.
مجلس عوام پارلمان ژاپن در جلسهای که به صورت زنده پخش شد، «فومیو کیشیدا» رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات را با اکثریت ۲۹۷ رأی، به طور رسمی به عنوان صد و یکمین نخست وزیر ژاپن انتخاب کرد.
نخست وزیر در ژاپن، با اکثریت آرا انتخاب میشود. هر حزب سیاسی نامزد خود را معرفی میکند. حزب لیبرال دموکرات کیشیدا در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) اکثریت مجلس عوام را به دست آورد.
پارلمان ژاپن ۴۶۵ کرسی دارد و اکثریت نسبی آن ۲۳۶ کرسی میشود که در حال حاضر، لیبرال دموکراتها به تنهایی ۲۶۱ کرسی در اختیار دارند.
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