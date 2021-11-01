رشد قیمت جهانی طلا در آغاز معاملات هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز دوشنبه، در ابتدا تحت تأثیر تقویت دلار پایین آمد اما در ادامه با جبران این افت به رشد اندکی دست یافت.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۷:۲۴ به وقت تهران، ۰.۰۷ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۴.۱۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۱٫۷۸۵.۵۰ دلار رسیده است.

اما آنچه باعث شد قیمت طلا در آغاز معاملات امروز افت کند و در ادامه هم رشد آن محدود شود این بود که شاخص دلار نزدیک به بالاترین سطح خود از ۱۳ اکتبر باقی ماند.

داده‌های جدید از ثبت رکورد ۳۰ ساله تورم آمریکا خبر داد و این باعث شد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا پناه ببرند.

حالا چشم‌های فعالان بازار به اجلاس سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو دوخته شده است که طبق برنامه روز چهارشنبه به پایان خواهد رسید.

سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌هایی از این اجلاس هستند تا ببینند بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره خود را در چه زمانی آغاز خواهد کرد.