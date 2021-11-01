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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۲۳

گل‌محمدی منتظر جذب بازیکن؛

نقش «پول» در «حکم» مدیرعامل پرسپولیس/ کالدرون همچنان لقمه در گلو!

نقش «پول» در «حکم» مدیرعامل پرسپولیس/ کالدرون همچنان لقمه در گلو!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس منتظر باز شدن پنجره نقل و انتقالات برای جذب یک بازیکن خارجی تاثیرگذار است اما مدیران باشگاه هنوز نتوانسته‌اند مشکل بدهی «کالدرون» را حل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با وجود فرصت اندک مانده تا پایان نقل و انتقالات نتوانسته است طلب گابریل کالدرون و خواکین مربیان پیشین خود را پرداخت کند تا سرخ‌ها همچنان با محرومیت روبرو شوند.

این در حالی است که یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بارها در گفتگو با رسانه‌ها خواستار حل این مشکل شده بود تا بتواند بازیکن خارجی مورد نظر خود را جذب کند.

کالدرون برای دریافت پول خود شماره حساب بانک سوئیس را داده است اما پرسپولیس به دلیل تحریم‌های ارزی سراغ بانک مرکزی رفت تا بتواند از طریق آنها مبلغ ۶۲۴ هزار دلار (۵۸۴ هزار دلار بابت اصل پول+ ۴۴ هزار دلار سود سالیانه) پول کالدرون را به حساب او واریز کند.

نقش «پول» در «حکم» مدیرعامل پرسپولیس/ کالدرون همچنان لقمه در گلو!

مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس که توانست منبع مالی برای پرداخت طلب کالدرون را با گرفتن قرض فراهم کند هنوز این پول را پرداخت نکرده است. از قرار معلوم صدری در انتظار دریافت حکم مدیرعاملی باشگاه است تا با اطمینان بیشتری امور جاری پرسپولیس را پیگیری کند.

به نظر می‌رسد او که بار دیگر برای پرداخت مطالبات کالدرون زیر بار قرض رفته است با گرفتن قول برای حکم خود، پول کالدرون را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا پرداخت شود.

نقش «پول» در «حکم» مدیرعامل پرسپولیس/ کالدرون همچنان لقمه در گلو!

خروج پرسپولیس از محرومیت نقل و انتقالاتی در حالی به آخرین روزهای مانده تا پایان این فرصت موکول می‌شود که سرمربی سرخپوشان بارها خواستار جذب بازیکن شده است.

گل محمدی که قبل از شروع محرومیت نقل و انتقالاتی رضا اسدی، حامد پاکدل، علیرضا ابراهیمی، علی نعمتی و رضا دهقانی را جذب کرده بود با خروج احمد نورالهی، شهریار مغانلو و محمدحسین کنعانی زادگان همچنان خواستار جذب یک بازیکن برای اضافه شدن به لیست فصل جاری این تیم است.

درخواستی که بارها فریاد آن در مصاحبه‌های یحیی شنیده شد اما گویا کسی به آن توجه ندارد.

کد مطلب 5340925

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