به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با کسب دو پیروزی در دو دیدار نخست خود نشان داد همچنان پس از پنج قهرمانی متوالی این رقابت‌ها برای کسب جام بیشتر تلاش می‌کند.

سرخپوشان پایتخت در حالی مقابل فولاد و نساجی مازندران به پیروزی رسیدند که در هر دو دیدار، یک گل خوردند اما با تاکتیک‌های متفاوت یحیی توانستند برتری را از آن خود کنند.

تغییر تاکتیک برای خم فولاد

پرسپولیس در اولین بازی خود مقابل فولاد خوزستان در اهواز بازی کرد. بازی دو تیم در نیمه نخست گلی به همراه نداشت اما در نیمه دوم سرخپوشان توانستند سه گل به حریف خود بزنند.

یحیی در بین دو نیمه تغییراتی را در ترکیب ایجاد کرد تا وحید امیری که به عنوان دفاع چپ بازی می‌کرد اجازه نفوذ پیدا کند و مهدی ترابی نیز بیشتر به داخل محوطه جریمه فولاد نفوذ کند.

سرخ‌ها در نیمه دوم دو برابر نیمه اول حمله کردند. حملاتی که بیشتر آنها از کناره‌های زمین بود و رضا اسدی توانست پس از نمایش ضعیف خود در نیمه اول، گل نخست فصل را برای پرسپولیس به ثمر برساند.

تغییر تفکرات یحیی با بازی‌خوانی شاگردان عبدالله ویسی ادامه داشت تا این تیم پس از گل اول برای رسیدن به گل‌های بیشتر دست به تعویض بزند. جسارت یحیی کمک کرد تا سرخ‌ها به گل‌های دوم و سوم نیز برسند.

مثبت و منفی یک اصرار

یحیی برای دومین دیدار تیمش باز هم روی اولین استراتژی و چینش یازده بازیکن خود اصرار کرد. او مقابل نساجی مازندران بار دیگر وحید امیری و مهدی شیری را در کناره‌های خط دفاعی حفظ کرد. جایی‌که مسعود شجاعی و مرتضی منصوری بارها با نفوذهای خود توانستند روی دروازه حامد لک ایجاد خطر کنند. هر چقدر اصرار پرسپولیس روی ترکیب خود باعث شد سیدجلال حسینی و فرشاد فرجی تحت فشار قرار بگیرند، در نهایت هنر مهدی عبدی در گلزنی را نشان داد.

برتری استراتژی پرسپولیس با پلن B

یحیی گل محمدی پس از گل تساوی نساجی مازندران و خطر از دست دادن امتیاز در نخستین بازی خانگی فصل جاری، تاکتیک تیمش را تغییر داد. ورود سعید آقایی و سیامک نعمتی به عنوان بازیکنان دفاع چپ و راست باعث شد تا وحید امیری همچون دیدار با فولاد فرصت نفوذ پیدا کند.

خصوصیات تهاجمی سیامک نعمتی نیز کمک کرد تا این بازیکن پس از ورود به زمین بتواند روی گل برتری تیمش تأثیرگذاری مستقیم داشته باشد.

پرسپولیس در حالی دومین برد خود را کسب کرد که تفکرات یحیی تغییر داشت و این تیم را با بازی رو به جلو و فشار حداکثری روی دفاع پرتعداد نساجی به گل دوم و برتری رساند.

رستگاری با پوست اندازی

پرسپولیس در هر دو دیدار خود وقتی دست به تغییر تاکتیکی زد توانست دو برابر تاکتیک نخست خود برای رسیدن به برد موقعیت خطرناک ایجاد کند.

تیمی که برای بردن به فصل پوست اندازی خود نزدیک شده است. ‬خروج احمد نوراللهی و محمدحسین کنعانی زادگان در نقل و انتقالات تابستانی تأثیر زیادی در بازی‌سازی پرسپولیس داشت تا یحیی مجبور شود برای ایجاد هماهنگی فنی در تیمش اصرار به تاکتیک‌های قبلی و سپس ایجاد تغییر با توجه به بازی حریف داشته باشد.

نبرد انتقامی با کدام تاکتیک؟

پرسپولیس در سومین دیدار فصل خود میهمان آلومینیوم اراک است. پرسپولیس آخرین شکست خود در لیگ برتر را مقابل این تیم داشت تا حالا برای گرفتن انتقام از آنها با هدایت مجدد رسول خطیبی تلاش کند.

باید دید یحیی برای گرفتن انتقام از این تیم بار دیگر روی تاکتیک اولیه با بازیکنان همیشگی اصرار خواهد داشت یا بالاخره به تاکتیک موفق خود با پلن B روی می‌آورد و به بردن می‌رسد.